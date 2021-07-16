防疫升級導致訂單暴量 韓平台業者加薪送金條搶外送員

為了因應第四波新冠疫情，南韓政府在首都圈把防疫措施升級至最嚴格的第四級警戒，導致網路美食外送訂單數量大增，亟需大量外送員幫忙，當地外送平台業者也因而展開一場搶人大戰。

Baedal Minjok（Baemin）、Coupang Eats Food等外送業者，祭出更多福利與快速升遷，希望招攬更多人手。Baemin則決定從7月5日起，每周對外送員舉辦樂透抽獎，獎品包括露營車、金條、飯店住宿券及禮物卡等。Coupang Eats則已對外送員提供高達每日6萬韓元（52美元）的激勵獎金；若既有外送員邀請新外送員加入，則兩人都可獲得1萬韓元的獎金。

南韓爆發第四波疫情，本周每日平均確診數升抵約1,300例，隨之引發美食外送訂單大爆發，也使得平台搶外送員大戰更白熱化，尤其是業者已向顧客承諾，外送員「一次一單」。「一次一單」的行動是由 Coupang Eats率先發起，因為客戶抱怨外送員一次送多份餐點，等拿到餐時食物都涼掉了。自從業者實施「一次一單」後，客戶滿意度大增，但也導致全南韓外送員短缺。

此外，「快商務」（quick commerce）服務愈來愈普遍，也推升了外送員的需求。「快商務」是指民眾在網路下單後，最快同日即可收到貨。