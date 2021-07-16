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張忠謀APEC提加速我國疫苗取得 美國態度曝光

防疫升級導致訂單暴量 韓平台業者加薪送金條搶外送員

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
訂單暴量，外送員急缺，Baedal Minjok等各大南韓平台正展開搶人大戰。 網路圖片
訂單暴量，外送員急缺，Baedal Minjok等各大南韓平台正展開搶人大戰。 網路圖片

為了因應第四波新冠疫情南韓政府在首都圈把防疫措施升級至最嚴格的第四級警戒，導致網路美食外送訂單數量大增，亟需大量外送員幫忙，當地外送平台業者也因而展開一場搶人大戰。

Baedal Minjok（Baemin）、Coupang Eats Food等外送業者，祭出更多福利與快速升遷，希望招攬更多人手。Baemin則決定從7月5日起，每周對外送員舉辦樂透抽獎，獎品包括露營車、金條、飯店住宿券及禮物卡等。Coupang Eats則已對外送員提供高達每日6萬韓元（52美元）的激勵獎金；若既有外送員邀請新外送員加入，則兩人都可獲得1萬韓元的獎金。

南韓爆發第四波疫情，本周每日平均確診數升抵約1,300例，隨之引發美食外送訂單大爆發，也使得平台搶外送員大戰更白熱化，尤其是業者已向顧客承諾，外送員「一次一單」。「一次一單」的行動是由 Coupang Eats率先發起，因為客戶抱怨外送員一次送多份餐點，等拿到餐時食物都涼掉了。自從業者實施「一次一單」後，客戶滿意度大增，但也導致全南韓外送員短缺。

此外，「快商務」（quick commerce）服務愈來愈普遍，也推升了外送員的需求。「快商務」是指民眾在網路下單後，最快同日即可收到貨。

外送員 南韓 疫情

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