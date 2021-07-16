外國記者前往新疆探訪 到訪體驗大不同

幾天前，德廣聯駐上海記者與德國《商報》駐北京記者一同前往新疆，行程主要內容是探訪在當地經營的德資工廠。兩名記者在一路上始終受到中國當局的跟蹤，多次被警方盤問。

每天清晨，兩名記者都能看到盯梢者就坐在汽車內，在賓館旁等候。至少有3人輪班的盯梢者顯然並不在意被發現，還時常打電話向他人報告行蹤。不論是應約前往巴斯夫駐庫爾勒的工廠、還是探訪烏魯木齊附近的德國大眾工廠，記者在路上時常會遇到警方的檢查哨。通常，警方檢查身份幾分鐘後都會予以放行，不過也有一次耗費了半個多小時。

大眾汽車以「德方經理由於疫情無法前往烏魯木齊工廠」為由，謝絕了兩名德國記者的訪問請求。兩名記者在沒有邀約的情況下依然前往這家工廠，但是在大門前拍攝照片時就被保安攔阻。隨後在搭乘出租車返回市區時，司機還接了一個電話，並且回答說：「對，對，是兩個外國人。」

後來，這兩名記者還前往大眾工廠附近一處疑似「再教育營」，看到了掛有「在職培訓中心」門牌的建築物，卻又到處設置了監控攝像機。他們在建築物旁只停留了幾分鐘，剛想離開時，就被8名警察攔截核驗身份。

德廣聯記者在其推特帳號上還介紹說，在一座疑似「再教育營」的「職業培訓中心」建築外，可以聽到愛國主義歌曲「我愛你中國」的歌聲，「僅僅兩分鐘後，警察就來了。」

旅遊博主：盛讚安保措施

不過，近期如果在中文社交網絡上搜索「新疆」關鍵字，又能發現一個完全不同的圖景。許多擁有大量粉絲的旅遊博主，近期都發送了不少有關新疆旅遊的內容。他們將視線主要投向了新疆的各類旅遊資源，以「滿大街都是美女」之類的標題來吸引大家前去旅遊。在這些影片內容中，旅遊博主們並不會過多提及新疆街頭密布的各類高科技監控設施，也不會提及警方盤查。

還有一些網紅博主，則會從「新疆安全嗎」這個角度切入，側面提及新疆各地的安保手段。德國之聲查閱了中國境內影片網站Bilibili以及境外YouTube上的多個此類中文短片，發現它們的一個共同點就是在強調「如今沒有任何地方比新疆更安全了」，甚至是「太安全了」。還有一名博主盛讚「烏魯木齊每一個公交車站都至少配備了兩名安保人員」，認為這是「防止敵對勢力破壞新疆繁榮穩定、阻礙中華民族復興的必要手段」。

在中文社交網絡上掀起「新疆旅遊熱」的，甚至還不僅限於來自中國的網紅。來自加拿大的博主「傑裡德Jared」在多個中文平台上都有數以十萬計的粉絲，他也在一星期前發布了前往新疆自駕旅行的影片，裡面並沒有出現任何新疆安保的內容，只是提到在經過一個檢查哨時被警方告知，如果繼續前進，可能需要接受7天的防疫隔離，因此不得不調頭前往其他地方。

進疆遊客每人獲千元補貼

自去年秋天以來，新疆當地各級政府就開始大力推介新疆旅遊業，試圖以此作為疫情後經濟復蘇的重要推動力。根據《新疆日報》、《天山網》等官方背景媒體的報導，他們與東部較富裕省份的政府以及旅行社開展各類合作項目，組織「支持新疆萬人遊」活動，並且為每名進疆遊客提供上千元人民幣的高額補貼。新疆大量知名景區還聯手航空公司、各類企業，啟動了免門票、補貼交通費、補貼酒店住宿費、消費券、餐飲折扣等措施。

值得注意的是，在中國各地官方媒體的相關報導中，時常提及要「貫徹落實中共十九屆五中全會和第三次中央新疆工作座談會精神」，深入實施「文化潤疆」工程和「旅遊興疆」戰略。

《南方都市報》今年3月援引「南湖國旅」旅行社的數據指出，今年新疆進入旅遊旺季後，報價不增反降，導致今年3、4月間報名前往新疆的游客數量比疫情前的2019年還要高出30%，預計全年與2019年相比甚至會有50%的增幅。

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