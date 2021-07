遭人當街連開5槍 荷蘭犯罪記者德弗里斯不治身亡

荷蘭犯罪記者德弗里斯(Peter R de Vries)6日步出首都阿姆斯特丹市中心的RTL TV攝影棚後不久,隨即遭人當街連開五槍,至少一槍命中頭部。經過9日搶救無效,家屬15日聲明德弗里斯已經不幸身亡、享年64歲。

根據RTL新聞公開的聲明,「彼得戰鬥到最後,但他未能贏得這場戰役。他被愛他的人們包圍。彼得以他的信念維生,『屈膝無法感受自由』(On bended knee is no way to be free),我們為他感到難以置信地驕傲,同時又感到傷心欲絕」。

聲明表示,「他的家人、伴侶與摯愛想要平靜地處理他的逝世,我們尋求大家予以尊重」。

德弗里斯以調查幫派分子與毒梟聞名,因追蹤懸案與曝光冤獄而家喻戶曉,主持自己的電視調查節目近20年,針對啤酒大亨海尼根(Freddy Heineken)1983年綁架事件等揭發荷蘭黑社會的報導更贏得評論界讚譽,卻也時常收到涉及多個案件的死亡威脅。

根據報導,目前已有2名兇嫌被逮。荷蘭總理呂特表示,德弗里斯之死「幾乎不可能理解」,兇手「絕不能不受制裁」。