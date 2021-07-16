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遭人當街連開5槍 荷蘭犯罪記者德弗里斯不治身亡

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
荷蘭民眾9日獻花，向遭人當街槍擊而性命垂危的知名犯罪記者德弗里斯致意。德弗里斯家屬15日聲明，他「未能贏得這場戰役」，已經不幸身亡。路透/Sipa USA
荷蘭民眾9日獻花，向遭人當街槍擊而性命垂危的知名犯罪記者德弗里斯致意。德弗里斯家屬15日聲明，他「未能贏得這場戰役」，已經不幸身亡。路透/Sipa USA

荷蘭犯罪記者德弗里斯（Peter R de Vries）6日步出首都阿姆斯特丹市中心的RTL TV攝影棚後不久，隨即遭人當街連開五槍，至少一槍命中頭部。經過9日搶救無效，家屬15日聲明德弗里斯已經不幸身亡、享年64歲。

根據RTL新聞公開的聲明，「彼得戰鬥到最後，但他未能贏得這場戰役。他被愛他的人們包圍。彼得以他的信念維生，『屈膝無法感受自由』（On bended knee is no way to be free），我們為他感到難以置信地驕傲，同時又感到傷心欲絕」。

聲明表示，「他的家人、伴侶與摯愛想要平靜地處理他的逝世，我們尋求大家予以尊重」。

德弗里斯以調查幫派分子與毒梟聞名，因追蹤懸案與曝光冤獄而家喻戶曉，主持自己的電視調查節目近20年，針對啤酒大亨海尼根（Freddy Heineken）1983年綁架事件等揭發荷蘭黑社會的報導更贏得評論界讚譽，卻也時常收到涉及多個案件的死亡威脅。

根據報導，目前已有2名兇嫌被逮。荷蘭總理呂特表示，德弗里斯之死「幾乎不可能理解」，兇手「絕不能不受制裁」。

荷蘭 幫派

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