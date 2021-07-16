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販毒新招！「木炭古柯鹼」肉眼難辨 緝毒犬也聞不出來

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
愛爾蘭與荷蘭的執法機關日前聯手出擊，在鹿特丹港攔截2個來自南美洲的船運貨櫃，起出偽裝成木炭的古柯鹼，研判整批毒品的黑市價估計可能上看3500萬歐元（折合約11.5億台幣）。畫面翻攝：Twitter/gardainfo
愛爾蘭與荷蘭的執法機關日前聯手出擊，在鹿特丹港攔截2個來自南美洲的船運貨櫃，起出偽裝成木炭的古柯鹼，研判整批毒品的黑市價估計可能上看3500萬歐元（折合約11.5億台幣）。畫面翻攝：Twitter/gardainfo

愛爾蘭與荷蘭的執法機關日前聯手出擊，在鹿特丹港攔截2個來自南美洲的船運貨櫃，起出偽裝成木炭的古柯鹼，研判整批毒品的黑市價估計可能上看3500萬歐元（折合約11.5億台幣），相當於愛爾蘭2020年全年查獲的所有古柯鹼市值約4倍。

CNN與愛爾蘭公廣《RTÉ》報導，這2個貨櫃先被荷方扣留，隨後移交給愛方，運回都柏林港的路上則有愛爾蘭海軍的艦艇護航。據悉，這是愛爾蘭首度發現把古柯鹼做成木炭的毒品走私法，和平衛隊（Garda Síochána）則相信成功查獲販毒集團試圖輸入的半噸古柯鹼。

報導稱，「木炭古柯鹼」是將純古柯鹼、碳粉、黑色染料與氣味阻隔劑（scent blocker）混在一起，接著塑造成外觀像是木炭的塊狀，再藏進袋子走私到目的地。因為形狀與顏色都很像，肉眼極難分辨出古柯鹼，加上氣味也被消除，使得緝毒犬同樣嗅不出來。此次貨櫃則裝載超過2千個20公斤袋裝木炭，但有關單位出動X光掃描機與緝毒犬，成功發現部分袋子含有「木炭古柯鹼」。

愛爾蘭鑑識科學中心（Forensic Science Ireland, FSI）收到約100袋的木炭，稍後證實確有古柯鹼存在，「將用上幾天與可能更長的時間，把隱藏在製品內的古柯鹼抽取出來」，屆時才能確定查獲的古柯鹼總量。

「木炭古柯鹼」是將純古柯鹼、碳粉、黑色染料與氣味阻隔劑混在一起，塑造成外觀像是木炭的塊狀，再藏進袋子走私到目的地。因為形狀與顏色都很像，肉眼極難分辨出古柯鹼，加上氣味也被消除，使得緝毒犬同樣嗅不出來。畫面翻攝：Twitter/gardainfo
「木炭古柯鹼」是將純古柯鹼、碳粉、黑色染料與氣味阻隔劑混在一起，塑造成外觀像是木炭的塊狀，再藏進袋子走私到目的地。因為形狀與顏色都很像，肉眼極難分辨出古柯鹼，加上氣味也被消除，使得緝毒犬同樣嗅不出來。畫面翻攝：Twitter/gardainfo

愛爾蘭 毒品 走私

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