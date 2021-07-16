美德會談 梅克爾：與陸貿易建立在公平競爭環境上

德國總理梅克爾（Angela Merkel）15日造訪白宮，與美國總統拜登發表「華盛頓聲明」，雙方結為氣候與能源夥伴關係，重申對就中國大陸議題交換意見；梅克爾說，雙方對此有很多共識，中方在很多領域是競爭對手，與中國大陸的貿易行為須建立在一個公平競爭環境的前提上，這也是歐盟與中方貿易協定的背後推動力量。

梅克爾表示，雙方談論勞動標準、在半導體等新興科技的合作、管理互聯網等議題上，尋求達成一致的可能；希望德國、歐盟與華府協調對中策略，例如勞工權益、貿易和網路安全；彼此對中政策基礎應基於共同價值觀。

拜登說，當大家眼見中國大陸和其他國家破壞自由開放的社會，「我們團結在我們的承諾之下，應對民主倒退、破壞、虛假民粹主義等問題。」

拜登在記者會說，美國政府明天將宣布一份對香港的商業資訊公告，香港情勢惡化，中國大陸並未履行對香港的承諾，因此美國提出的這份公告，更像是對香港可能發生什麼事情的建議。

美國政府13日才聯名發表「新疆供應鏈商業資訊公告」，公告中建議美國公司確保其供應鏈和投資不涉及新疆強迫勞動，否則可能面臨法律風險。

梅克爾將在9月德國大選後卸下總理職務，她接任總理16年，歷任四位美國總統，是德國任期第二長的總理；梅克爾與美國前總統川普齟齬不斷，梅克爾此行修復美德領導人關係；美聯社報導，拜登感慨說，會懷念與梅克爾的峰會；而梅克爾則多次稱呼拜登為「親愛的喬。」

會後的成果清單說明美德建立氣候與能源夥伴關係，聲明列舉美國過去批評中國大陸對全球造成的挑戰。

根據兩人共同署名的「華盛頓聲明」，美德將密切合作促進世界和平安全與繁榮，捍衛人權價值，協調一致行動拒絕及應對侵犯人權的舉措。

聲明重申對北約集體防禦的承諾，並指所有國家都必須在不受外國干預、脅迫或支配的狀況下，自由決定其政治未來；強調航行與飛越自由符合國際法規範，並深化夥伴關係，應對包括網路威脅、能源安全、假訊息、貪汙、民主倒退與干預選舉的挑戰。

拜登再提「北溪二號」問題，向梅克爾關切這條將完工的由俄羅斯到德國的天然氣管道說，雙方均同意不會讓俄羅斯挾能源為武器；美德並未就北溪二號取得明確進展，不過在聲明中提到，美德將抵制能源武器化流動的意圖。

「好朋友可以有不同意見。」拜登在會後記者會說，美德將持續與北約東側盟友，對抗俄羅斯侵略。

此外，在梅克爾要求下，拜登表示，美國新冠肺炎工作小組將會討論鬆綁歐洲旅客赴美的限制，未來一周可能有答案。