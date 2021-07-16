拜登：香港局勢正惡化 將向美國企業發出警告

（德國之聲中文網）由於中國持續打壓香港的政治和經濟自由，美國政府預計將對在香港經商的美國企業發出營運風險警告。根據《美聯社》報導，一名美國官員說，該警告最快可能在本周發布。

美國總統拜登周四（7月15日）告訴記者，該警告將指出，由於香港自由市場的條件惡化，香港作為亞洲主要金融中心之一的角色，可能進一步受到侵蝕。

拜登在與德國總理默克爾共同召開的記者會上說：「香港的情況正在惡化，中國政府沒有遵守它的承諾，以及未來將如何處理香港問題。因此，這項警告是就香港可能發生的狀況給予提醒。」

消息人士透露，拜登政府計劃周五發布這項警告，凸顯北京當局1997年收回這個前殖民地時所承諾的「一國兩制」已完全變卦，但該警告並不會規定美國企業縮減在香港投資或離開香港，而是強調法律丶金融和其他方面的風險。

事實上，美國政府自香港去年通過《國安法》後，前總統特朗普就已簽署對香港發布的行政命令，認定中國對香港采取的行動已經從根本上破壞了香港自治，並根據該行政命令，暫停乃至取消依據美國法律給予香港的特殊與優惠待遇。

現任總統拜登日前也決定延長這項行政命令。另外，香港的部分官員則因其打壓民主的行為而受到美國的制裁。

美：擴大制裁中國官員

《路透社》7月15日引述兩名未具名的消息人士報道，美國政府准備制裁多名中國官員，就北京打壓香港民主問責。

消息人士指，這幾名官員是7名香港中聯辦官員，他們可能會遭受經濟制裁。他並指出，美國對香港的措施仍可能會改變，其中一人透露，華府正在評估要針對香港的移民政策公布行政命令，但最後是否會實施，美國財政部拒絕就此問題發表評論。

13日時，美國也發布一項商務警告，提醒美國商家與個人要警惕與涉及於中國新疆地區實施強迫勞動及其他侵權實體有供應鏈上往來而產生的聲譽丶經濟和法律上的風險。

國務院發言人普賴斯（Ned Price）13日指出，一個健康的營商環境取決於法治，但香港實施港版國安法後，情況持續在惡化。

(美聯社丶路透社等)

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