拜登會見默克爾 德美誓言重建跨大西洋關系

(德國之聲中文網) 美國總統拜登和即將離任的德國總理默克爾15日在白宮會面，雙方發誓要共同努力，抵御俄羅斯的侵略並抵制中國的反民主行動。拜登說，他對正在修建的「​北溪2號」天然氣管線表達關切，但他和默克爾一致認為，俄羅斯不應利用能源作為武器。

兩位領袖在聯合新聞發布會上說：「我們將繼續站在一起，保衛我們在北約東側的盟友免受俄羅斯的侵略。」拜登表示，當兩國看到中國或任何其他國家正在努力破壞一個自由和開放的社會時，它們將站出來維護民主原則和普遍權利。

雖然德國與中國有著緊密的貿易關系，但柏林也一直批評中國的人權記錄。默克爾非常希望避免出現德國或歐盟可能被迫在中國和美國之間選邊站的情況。默克爾一直堅持認為，有必要在氣候變化和新冠疫情等問題上與中國合作，即使是在美國前總統特朗普指責北京是造成全球新冠疫情元凶之時。

默克爾15日在記者會中強調，她希望德國和歐盟跟華盛頓能協調對華政策，包括在勞工權利丶貿易和網絡安全等問題上。她說：「我認為，我們與中國打交道的基礎應該建立在美國和德國的共同價值觀之上。」

美國和德國是北約的重要盟友，但在美國前總統特朗普的領導下，兩國關系受到影響。拜登和默克爾相互認識且並合作多年。兩人都發誓要在未來加強兩國的關系。

德美之間的歧見

華盛頓擔心「​北溪2號」天然氣管線將傷害烏克蘭並增加歐洲對俄羅斯天然氣的依賴。美國希望德國設法確保俄羅斯不能利用該管道傷害烏克蘭或東歐的其他盟友。這個耗資110億美元的項目預計在9月完成，預計管線將繞過美國的盟友烏克蘭，有可能使其失去寶貴的過境費。

美聯社報導，美國長期以來一直認為，「​北溪2號」天然氣管線將增加歐洲對俄羅斯天然氣的依賴，並允許俄羅斯對脆弱的東歐和中歐國家，特別是烏克蘭施加政治壓力，從而威脅到歐洲的能源安全。但拜登最近放棄了對參與該項目的德國進行實體制裁，此舉激怒了美國國會的許多人。

默克爾則試圖淡化這些分歧，強調該管線是補足烏克蘭的管線，而不是為了取代烏克蘭的天然氣管線。她補充說，如果俄羅斯不尊重烏克蘭作為過境國該享有的權利的話，德國隨時准備對莫斯科作出反應。默克爾說：「我們的想法是，烏克蘭仍然是天然氣的過境國，烏克蘭就像世界上任何其他國家一樣，擁有領土主權。」

默克爾在對談中也對美國向歐洲實施的新冠旅行限制表示關切。拜登說，他已經與新冠疫情工作組的負責人討論這個問題，預計能在未來七天內 就何時可能放寬限制提供一個更明確的答案。

另一方面，雙方也針對加快全球新冠疫苗生產的臨時專利豁免交換意見。人道主義組織無國界醫生敦促拜登向默克爾施加壓力，讓德國政府放棄反對暫停疫苗專利的提案。默克爾是一位訓練有素的科學家，她認為取消專利不會有效，反而可能損害未來的相關研究和開發。

一群民主黨國會議員呼籲德國放棄封鎖與新冠相關的知識產權豁免的 "封鎖"。他們認為，這種豁免將有助於在全球擴大有效疫苗的生產規模。拜登政府對世界貿易組織正在討論知識產權的豁免權表示支持，但白宮官員預計默克爾訪問期間，雙方不會解決相關分歧。

加強跨大西洋關系

盡管如此，拜登和默克爾仍在一連串的廣泛問題上表達一致的意見。兩人都希望加強跨大西洋關系，這個關系在特朗普任內對美國盟友頻繁的批評下受到影響。拜登周四表示：「美國和德國之間的合作是強有力的，我們希望繼續這種合作，我相信我們會這樣做。」

拜登指出，默克爾曾多次造訪白宮，並稱她是「一位偉大的朋友，一位私人朋友，也是美國的朋友」。默克爾也表示，自己珍視與拜登的友誼。

兩位領導人沒有太多的時間來共同加強世界最大和第四大經濟體之間的聯系。自2005年起擔任總理的默克爾計劃在9月的全國大選後退位，這意味著她在執政的最後幾個月可能會被視為影響力有限。

路透社報導目前民調顯示，默克爾所屬的基民盟准備在選舉後帶頭組建政府，但目前仍不清楚哪些政黨將被納入聯盟。除了基民盟外，綠黨和中間偏左的社會民主黨也在爭奪組建下一任德國政府的領導權。雖然這三個政黨在許多政策中存在分歧，但它們都致力於建立強有力的跨大西洋關系。

曾在美國前總統奧巴馬任內擔任美國駐德國大使的艾默生 (John Emerson) 說，有鑑於德國作為歐洲最大的經濟體和北約盟友，以及其作為與俄羅斯丶中東和北非打交道橋梁的重要性，這種關系對華盛頓來說仍然是「不可或缺的」。

星期四晚上，默克爾和她的丈夫出席由拜登夫婦在白宮舉辦的晚宴。白宮表示，出席者還將包括美國議員丶前國務卿鮑威爾 (Colin Powell) 丶希拉裡-克林頓 (Hillary Clinton) 以及美國眾議院和參議院的共和黨領導人。

艾默生認為，默克爾的出訪表明美國正在努力與一個在特朗普時期經常受到攻擊的盟友進行和解。他告訴路透社：「邀請她來具有重要的象征意義，但這也是一個讓兩國關系回到正確軌道的機會，這件事顯然正在發生。」

(路透社、美聯社)

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