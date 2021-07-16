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美軍確認不派兵穩定海地情勢？拜登：「不在議程中」

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
美國總統拜登15日表示，在上周海地發生總統遭暗殺行動後，美國將加強其駐海地大使館的安全，但派遣美軍穩定該國的舉措「不在議程上」、否認將派兵。美聯社
美國總統拜登15日表示，在上周海地發生總統遭暗殺行動後，美國將加強其駐海地大使館的安全，但派遣美軍穩定該國的舉措「不在議程上」、否認將派兵。美聯社

美國總統拜登（Joe Biden）15日表示，在上周海地發生總統遭暗殺行動後，美國將加強其駐海地大使館的安全，但派遣美軍穩定該國的舉措「不在議程上」、否認將派兵。

上周，海地臨時政府要求美國和聯合國在總統摩依士（Jovenel Moïse）遇刺後部署軍隊以保護關鍵基礎設施。拜登表示他對這一要求「不持開放態度」，他今年夏天才剛剛從阿富汗撤軍。拜登表示「我們只派美國海軍陸戰隊到我們的大使館」、「向海地派遣美軍的想法不在議程上」。

海地選舉部長皮埃爾（Mathias Pierre）15日向美聯社指出，鑑於他所謂的「脆弱局勢」以及為120天後舉行的選舉創造安全環境，他認為美軍的出現是必需的。皮埃爾還表示「關於拜登表示派遣美國軍隊不在議程上的發言，實際上代表仍有轉圜餘地」。

皮埃爾表示「這還不是一扇已經關上的門、局勢的演變將決定結果」，更稱「與此同時，政府正盡我們所能穩定國家、恢復正常環境並組織選舉，同時試圖與大多數政黨達成政治協議」。

要求美國派軍干預的請求讓人想起1915年、也是海地上一次發生總統被暗殺後的騷亂，當時一群憤怒的暴徒將總統山姆（Vilbrun Guillaume Sam）拖出法國大使館並毆打致死。做為回應，時任總統的威爾遜（Woodrow Wilson）派遣海軍陸戰隊進入海地，為美國持續近20年的軍事占領展開序幕，以此作為避免無政府狀態的一種方式。

海地 拜登

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