美參議院通過法案 欲禁所有新疆產品進口

美國參議院7月14日通過《防止強迫維吾爾人勞動法》（The Uyghur Forced Labor Prevention Act），該法案將設立「可反駁之推定」制度，假定所有新疆產品皆是強迫勞動所得，除非特別獲得美國當局認可，否則將根據《1930年關稅法》禁止進口。

根據美國目前的規定，只有在有合理證據表明存在強迫勞動問題時，商品才會被禁止進口。而經過兩黨一致同意的《防止強迫維吾爾人勞動法》則將舉證責任轉移給進口商。迄今美國已經禁止從新疆進口番茄、棉花和一些光伏產品。

這項法案還需獲得眾議院通過後才能遞交白宮由總統拜登簽署後生效。目前暫不清楚眾議院何時會開始審議法案。

與民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）聯手牽頭法案的共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）發表聲明稱，向北京和其他得益於新疆強迫勞動的國際企業發出的信息很明確：「我們不會對中國共產黨正進行的反人類罪行視而不見，我們不允許企業從這些可怕的虐待中獲利。」他呼籲眾議院議員盡速通過該法案，並將其呈交給總統。

民主黨參議員默克利也表示：「參議院今天發出了明確信息，美國不會成為中國政府對維吾爾穆斯林種族滅絕的幫凶。新疆維吾爾人和其他穆斯林少數族群被中國政府強迫勞動、酷刑、監禁、強制絕育、被迫放棄宗教信仰和文化習俗。任何美國企業都不該從這些虐待行為中獲利。任何美國消費者都不應在無意間購買到來自奴役勞動的產品。」

兩黨議員的助理皆認為該法案將獲得眾議院的強力支持。眾議院去年9月也批准了類似法案。如今的法案所規範的程度將超越現有措施，以確保美國供應鏈中不存在強迫勞動現象。

拜登政府不斷加大制裁力度。本周二，拜登政府加強了對企業的警告，指出與中國新疆地區的供應鏈和投資聯系將面臨越來越大的風險。美國國務院在相關聲明中說，鑑於這些侵權行為的嚴重性和涉及範圍，不退出供應鏈的企業和個人可能會面臨違反美國法律的風險。此外，美國當局也警告，美國企業業務若與新疆監控網絡有間接聯系便可能觸法。

對於美方的指責，中國方面一再予以駁回，否認在新疆有壓迫行為，稱在新疆建立了職業培訓中心，以應對宗教極端主義。

中國外交部發言人趙立堅在周三（7月14日）的記者會上反擊稱，美國過去在西進運動中大肆殺戮和驅逐印第安人、販賣及歧視黑奴、約有50萬童工從事農業勞作，「這些惡行就是美國的原罪」。「美方應該認識到，不管花多大精力編造涉疆謊言，他們以疆制華的險惡圖謀都只會失敗。」

中國商務部發言人高峰也在周三的例行新聞發布會上回應稱：「所謂新疆人權和強迫勞動問題，與事實完全不符。美方的做法嚴重破壞全球產業鏈供應鏈安全穩定，不利於中美兩國，不利於世界經濟復蘇，中方堅決反對。」

人權組織指控中國政府，自2016年以來將上百萬新疆維吾爾族人及其他少數民族穆斯林關押在再教育營中。北京政府則指責維吾爾族團體從事分裂主義和恐怖主義活動。

自2019年起，美國對中國政府和共產黨官員實施懲罰措施。英國、歐盟和加拿大也相繼實施制裁。而北京當局則對美國、加拿大、歐盟及英國代表祭出反制措施。

（路透社、明鏡周刊）

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