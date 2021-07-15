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超純古柯鹼從天而降？飛行員「空投運毒」鬧烏龍被捕
一名義大利飛行員在一次「拙劣的毒品交易行動」中將高達8.5公斤的純古柯鹼從飛機上扔到某人的屋頂上，隨後該飛行員也被捕。
現年28歲的里佐（Francesco Rizzo）是一名來自羅馬的飛行教官，據稱他三月目標將價值700萬英鎊（約新台幣）的毒品運到撒丁島奧里斯塔諾（Oristano）的一棟房子裡。
當時里佐駕駛他的輕型單槳飛機在低空飛行，然後將帆布袋扔到巴拉蒂利聖皮耶特羅（Baratici San Pietro）的一座小村莊附近，不過毒品並沒有落到毒販手中，而是從一個毫無頭緒的居民的屋頂上掉下來，過程中還弄壞一塊太陽能電池板。
這位無辜居民在聽到一聲巨響後，選擇先打電話給警察，他們最初對毒品為何出現「感到困惑」。警方表示，這批後古柯鹼經加工後會增加到80公斤，價值約為680萬英鎊。
調查人員了解到，這架飛機是從羅馬烏爾布機場起飛的，然後在前往撒丁島之前在蒙蒂德拉托爾法機場稍作停留，但飛機在島上空飛行20分鐘後就從雷達上消失了，而飛行員則在低空飛行準備降落。
調查人員後來對其進行分析，其GPS顯示這架飛機飛越奧里斯塔諾的村莊，並被中央電視台拍下照片。警方隨後展開長達三個月的調查來試圖追查里佐，他也曾在一家匈牙利公司擔任飛行員，最後警方13日在撒丁島的另一座機場逮捕他。
調查仍在進行中，以追查參與販毒行動的其他人。不過警方也表示「這是他們第一次聽到有人試圖進行如此大膽的毒品交易行動」。
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