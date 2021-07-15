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戰亂、疫情延燒 WHO籲助中東

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

戰火延燒的中東又遇上疫情升溫，讓世界衛生組織WHO傷腦筋！WHO中東分部14日發布聲明指出，目前黎巴嫩、利比亞與伊朗等國近日都出現疫情升溫、死亡率驟增的狀況，因此希望富有國家援助更多疫苗。中東許多國家除了疫情，還面臨內戰、通膨危機，民生、醫療資源匱乏，更增添抗疫難度。

多國疫情擴大

根據《半島電視台》報導，WHO在13日發布報告稱，中東、北非地區許多國家都出現疫情升溫的狀況，利比亞、伊朗、伊拉克與突尼西亞的確診數都出現明顯上升，突尼西亞、黎巴嫩與摩洛哥則是死亡率大幅提高，原因除了疫苗普及率低以外，戰亂、宗教的群聚活動都是讓疫情擴大的因素。

WHO擔心的說，中東未來幾個禮拜的疫情恐失控，許多地區的公衛基礎設備缺乏，沒有適當的社會福利措施，加上疫苗施打率低落，或是陷入戰亂與經濟危機，他們呼籲富有國家增加對中東國家的援助。

雖然中東國家過去8周的疫情普遍趨緩，但近日來似乎又出現升溫的趨勢，他們認為必須要快速應變，否則會產生「災難性」的後果。

家家有本難念的經

《TRT World》則指出，巴基斯坦、阿富汗、索馬利亞與吉布地與中東國家近來已有超過1140萬人確診、22.3萬人死亡，突尼西亞更成為非洲確診死亡率最高的國家，伊朗的單日確診量則比7月初增加1倍。

而中東國家除了疫情以外，各國也面臨經濟與戰亂危機：黎巴嫩尚未從去年的貝魯特港爆炸案恢復，國內陷入超級通膨且缺乏醫療資源；利比亞、敘利亞的內戰問題尚未完全緩解，伊朗的經濟在美國制裁下也受到很大的損害，伊拉克與阿富汗也有政局不穩的問題，這些都讓政府的抗疫難上加難。

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