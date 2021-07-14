快訊

福原愛離婚後工作「微找上門」 返台時間曝光

打完莫德納又打止痛針 屏東婦5天後腦出血送醫

歐美太空總署強強聯手 成策略夥伴對抗氣候變遷

中央社 / 巴黎13日綜合外電報導

歐洲與美國的太空總署今天宣布將建立策略聯盟，聯手對抗全球氣候變遷。雙方表示，這是史無前例的策略合作，結合兩方的地球科學人才，並透過太空制高點測量氣候變遷。

美國國家航空暨太空總署（NASA）和歐洲太空總署（European Space Agency，ESA）今天宣布聯手投身對抗氣候變遷的戰役，他們表示，這將為全球共同回應此議題鋪路。

ESA在聲明中表示，為確保地球觀測衛星的數據獲最妥善使用、推動科技進步，以及最重要的，替人類帶來最大福祉，ESA和NASA形成策略夥伴，為了促進地球科學和對抗氣候變遷而努力。

夥伴關係今天正式確立，公布由歐洲太空總署署長阿施巴赫（Josef Aschbacher）與NASA署長尼爾森（Bill Nelson）兩人簽屬的意向聲明書。

聲明稿指出，計畫目的在於「藉由兩方在地球科學觀察、研究與應用上的共同努力，透過觀察地球與其環境，為促成全球共同回應氣候變遷鋪路」。

美國與歐洲太空總署之前就已在環境議題上合作過，例如哥白尼哨兵6號（Copernicus Sentinel-6）計畫，由如小型貨車般形狀大小的衛星量測海平面上升，追蹤將在一個世代之內威脅上千萬生命的變化。

ESA署長阿施巴赫表示：「毋庸置疑，太空是測量和監控氣候變遷最好的制高點，然而聯手合作也是對應這個全球議題的關鍵」。他補充說：「這也是為何雙方今日協議如此關鍵的原因。」

阿施巴赫指出，11月召開的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）將提供各方機會，「讓太空進一步成為減輕氣候變遷解方的一環」。

NASA署長尼爾森則表示，氣候變遷是個全球挑戰，必須全體總動員，並立刻採取行動。

尼爾森補充說道，NASA和ESA在太空領域一路領先，打造地球科學上史無前例的策略夥伴關係。

太空 氣候變遷 NASA

延伸閱讀

長途遨遊太空 NASA推核能太空船

NBA專欄／達拉斯茶壺風暴 庫班的十字路口

NBA／傳卡萊爾去職前已失軍心 爆與唐西奇經紀人有舊帳

庫班找回奪冠班底 要助獨行俠打通任督二脈

相關新聞

巴基斯坦巴士遭炸彈襲擊 中國要求儘快徹查真相

巴基斯坦一輛載滿中國工程人員的巴士今天遭到炸彈襲擊，迄今至少造成9名中國公民死亡與多人傷亡。中國外交部下午表示震驚和譴責...

塔利班勢力持續擴張 專家分析對中國利弊

美國總統拜登上周宣布將在8月31日之前完成從阿富汗撤軍。消息一出，該國與鄰近地區出現不少新的局勢變化。根據美聯社的報導，隨著塔利班持續擴展在阿富汗北部的勢力，過去15天內已有5600個當地的家庭被趕出家園，成千上萬的阿富汗民眾紛紛朝該國北部的邊境逃難...

日皇德仁將獨自出席東奧開幕式 雅子預料不陪同

日媒報導，擔任日本東京奧運及帕運名譽總裁的日皇德仁，預料將出席7月23日的東奧開幕式並發表開幕宣言。不過，相關人士表示，...

巴基斯坦炸彈襲擊致中方9死 北京要求盡快徹查真相

據路透消息，當地時間7月14日，巴基斯坦北部一輛公車發生爆炸，造成13人死亡，包括9名中國大陸公民。

巴基斯坦巴士爆炸釀8死 6名中國人喪命

中國駐巴基斯坦大使館14日發布緊急安全提醒，中方企業在巴遭襲擊，目前已造成傷亡。路透引述消息人士稱，巴基斯坦北部一輛巴士發...

南韓敲定韓版新政2.0 5年將投入5兆台幣

韓聯社14日報導，南韓總統文在寅14日在青瓦台持韓版新政戰略會議第四次會議，最終敲定「韓版新政2.0」，截至2025年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。