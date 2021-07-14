塔利班勢力持續擴張 專家分析對中國利弊

美國總統拜登上周宣布將在8月31日之前完成從阿富汗撤軍。消息一出，該國與鄰近地區出現不少新的局勢變化。根據美聯社的報導，隨著塔利班持續擴展在阿富汗北部的勢力，過去15天內已有5600個當地的家庭被趕出家園，成千上萬的阿富汗民眾紛紛朝該國北部的邊境逃難。

與此同時，中國外長王毅正在中亞出訪，而該地區的國家非常關注中國對阿富汗局勢的看法與對策。根據中國官媒新華社的報導，王毅13日在塔吉克斯坦會見記者時表示，美國發動的阿富汗戰爭至今已持續20年，但和平遲遲沒有到來。

他重申，中國支持並期待阿富汗各方本著「阿人所有，阿人主導」原則，從阿富汗自身根本和長遠利益出發，通過阿人對話協商，構建符合阿富汗國情，並得到人民擁護的政治架構，共同開辟國家新的未來。

王毅提到目前阿富汗局勢的3大重點是，避免阿戰火擴大，尤其要防止阿富汗發生全面內戰；盡快重啟阿人內部談判，實現政治和解；防止各種恐怖勢力在阿乘機坐大，決不能使阿再度成為恐怖分子的聚集地。

在與塔吉克斯坦外長穆赫裡丁 (Sirojiddin Muhriddin) 會晤過程中，雙方也達成4點共識，其中一點便是攜手打造安全共同體。協調應對阿富汗局勢演變，穩定塔阿邊境，打擊恐怖主義，防範域外勢力在中亞興風作浪。

塔利班崛起擾亂中亞秩序？

雖然外界對於中國外長王毅出訪中亞的時機點有諸多聯想，但專家認為王毅這次出訪，仍屬例行性的外交行程。專門研究中國與中亞外交關系的歐安組織學院 (OSCE Academy) 研究員邱芷恩告訴德國之聲，王毅這次出訪的一個新議程，確實是討論阿富汗局勢變化對中亞帶來的衝擊。

她指出，對中亞國家來說，這是一個非常緊張的局勢，所以在部分阿富汗政府軍跨過阿富汗與中亞國家的邊境後，各國政府便立即希望與中國大使談論阿富汗問題。

她說：「我認為重要的是，中亞在過去10到20年裡，從美國在阿富汗的存在和維持現狀的能力中獲得不少利益。美軍帶來的穩定局勢讓過去幾年中，中亞的石油與天然氣產業獲得數十億美元的外國投資。」

但隨著中亞各國都預期美國撤軍後，塔利班極有可能接掌阿富汗政權，而這並非他們所樂見的情勢發展，因為中亞各國擔心塔利班掌權後，會開始推廣極端伊斯蘭主義。邱芷恩說，中國與中亞國家一樣，都擔心塔利班上台後，極端伊斯蘭主義會向中亞擴張。

她表示：「中亞地區伊斯蘭意識形態的增加可能會蔓延到新疆，而這會是對中國的利益構成最大威脅之處。」

另一方面，中國過去20年也從美國在阿富汗駐軍中獲得不少利益。邱芷恩提到，美軍的存在讓中國不需要直接處理與塔利班相關的事物。另一方面，中國過去5年開始與塔利班旗下的不同分支展開會談與接觸，所以她認為，美軍撤出後，不論是塔利班中哪個分支真正在阿富汗掌權，他們在一定程度上都會與中國友好。

塔利班威脅中國在阿利益？

事實上，專家都認為美國撤軍後，中國將成為阿富汗內部跟周圍地區最主要的勢力。邱芷恩與香港中文大學專門研究恐怖主義的高級研究員潘睿凡 (Raffaello Pantucci) 上個月在「外交家雜志」(The Diplomat) 發表的一篇文章中提到，過去幾年，中國在阿富汗成為一個積極參與者，不僅圍繞著阿富汗議題開辟多邊外交渠道，並參與相關的區域會談外，中國在經濟方面也擴大維持阿富汗和平的相關經濟激勵措施。

相關的例子包含中國2015年成立了一個雙邊經濟和貿易委員會，並在2018年開通兩國之間的直接貨運航班。中國的海關數據顯示，兩國的雙邊貿易從2013年的3.38億美元增加到2019年的6.29億美元。此外，中國也多次談到將阿富汗納入「一帶一路」基礎建設計畫中。

也因如此，部分專家認為一個穩定的阿富汗符合中國的最佳利益。美國顧問公司麥考林公司 (McColm & Company) 的政策和外交主任薩科西 (Nilofar Sakhi) 在接受德國之聲訪問時表示：「如果安全形勢越來越好，中國已對將阿富汗納入一帶一路展現高度興趣。我認為，中國在美國從阿富汗撤軍後將發揮重要作用，他們會加強在阿富汗的所有活動，包括基礎設施和能力建設丶軍事援助和各種外交努力。」

邱芷恩則預期，中國會利用在阿富汗的基礎設施投資來與塔利班談判，要求塔利班不要介入與維吾爾人相關的議題，以及確保阿富汗境內衝突不會蔓延至中亞。她向德國之聲表示：「中國可能會在阿富汗提出非常具體的基礎設施投資，這包括公路和鐵路。」

但邱芷恩也提到，中國過往在中亞地區的基礎建設計畫往往會帶來大量的中國工人，而他們很難融入當地社會，導致這些計畫後來都成為中亞各國反華情緒的引爆點。她認為，若類似的情況也發生在阿富汗境內，塔利班應該無法輕易的解決相關沖突。

她說：「在阿富汗境內進行基礎建設計畫的投資，對中國來說是個很微妙的事情。他們不僅需要與當地的塔利班團體合作，而且需要與阿富汗境內的塔利班整體合作。這很難成為一個沒有問題的交易。」

塔利班向中國釋出善意？

上周，塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）接受接受香港《南華早報》旗下刊物「本周亞洲」專訪時，稱中國是朋友，並表示塔利班雖然關注穆斯林被打壓的情況，但對於新疆維吾爾人受到中國政府迫害的情勢，塔利班會透過與北京作政治對話的方法來支援他們，而不會干預中國內政。

沙欣也重申，若有必要，塔利班將與中國會面，並表示歡迎中國參與重建阿富汗的計畫，且承諾保障中國投資者與工人的安全。專家認為，這一連串的喊話反映了塔利班希望與包括中國在內所有區域內的國家建立良好關系。

薩科西告訴德國之聲：「塔利班將看鄰近國家會給他們什麼樣的好處，這是一場政治游戲。對塔利班來說，他們會著重在區域內的國家能給他們多少經濟或政治支持。」

邱芷恩則認為，由於塔利班努力讓自己在阿富汗的權力合理化，所以他們對外談論中國與其他國家時，都必須采取非常外交的手段。但實際上，由於塔利班本質上仍是熱衷於一種極端的伊斯蘭意識形態，所以即便他們在與中國接觸時會展現很外交地一面，塔利班的本質仍會對中國內部的安全利益帶來威脅。

她告訴德國之聲：「美國從阿富汗撤軍，等於是在迫使中國在阿富汗出手。中國現在確實不得不處理這個問題，這不僅僅是從中亞國家的角度，也是為了中國自己的利益。」

薩科西預測，如果塔利班能從包括中國在內的區域大國獲得某種政治支持，他們可能不會干涉中國在新疆的內政。另一方面，塔利班也可能保證不會與維吾爾族的武裝力量建立任何關系。她說：「中國正在等著看看阿富汗的安全局勢將如何發展，他們才會藉此制定其接觸政策。」

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