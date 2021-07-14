南韓敲定韓版新政2.0 5年將投入5兆台幣

韓聯社14日報導，南韓總統文在寅14日在青瓦台持韓版新政戰略會議第四次會議，最終敲定「韓版新政2.0」，截至2025年將為相關項目投入220兆韓元（約合新台幣5.36兆元）。

新政2.0在1.0版本的基礎上擴大為三個版塊，分別是人本新政、數字新政和綠色新政。作為此次新增的主要課題，政府將為人本新政投入50兆韓元，其中包括用於支援青年階層積累財富、穩定住房的8兆韓元和縮小教育和照顧差距、兩極分化的5.7兆韓元等。

青年支援方面，政府將通過生活穩定和優惠儲蓄等政策幫助此類群體形成符合其實際需求的資產、穩定住房和減輕教育支出負擔等。教育方面，政府將啟動四項旨在提升教育水準的所有計劃，主要覆蓋基礎學歷、多元文化及殘疾人、社會文明涵養、低收入階層獎學金。照料方面，政府將在全國擴建社會服務機構，構建起由課後教室、小學託管教室、共同兒童照料中心、社區兒童中心相連的全社區兒童照料體系。

南韓去年7月推出旨在克服疫情、在後疫情時代引領全球經濟的國家發展戰略「韓版新政」，計劃在2025年前投入160兆韓元，創造190萬個職缺，此次改版升級後該數字增至220兆韓元和250萬個職缺，僅反映到明年預算中的投資額就超過30兆韓元。