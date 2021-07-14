美財長推「美歐統一戰線」抗中俄 北京堅決反對

美國財政部長耶倫 (Janet Yellen) 在布魯塞爾呼籲美國和歐洲應維持「統一戰線」，一同對抗中國和俄羅斯。這番話引發中國外交部發言人趙立堅不滿，表示強烈反對。

這是耶倫作為財政部長首次訪問歐洲首都，她說，拜登總統正在努力恢復雙邊的傳統盟友關係。在13日一場與歐盟官員舉行的會議中，耶倫回顧了二戰後構建的伙伴關系和「基於規則的國際秩序」，並點出三個危及這項國際秩序的國家。

耶倫表示：「我們必須共同努力，守護我們所擁有的自由開放、公平競爭、透明和問責等價值觀與原則，使它們不受外在威脅所影響。」

耶倫說：「這些挑戰包括中國的不對等經濟手段、惡意行為和人權侵犯；盧卡申科政權在白俄羅斯持續性的濫權；以及俄羅斯持續且不斷增長的惡意行為。」這是耶倫迄今為止對莫斯科和北京最尖銳的指控之一。

耶倫的這番話也顯示出拜登打算修補在特朗普時期緊張的美歐關係的意圖。特朗普雖然在經濟問題上積極對抗中國，但也升級了與歐盟的貿易沖突，並且很少強調人權問題。美國目前希望與歐盟在經濟、稅收和氣候問題上進行更多合作。

針對耶倫的說法，中國外交部發言人趙立堅於13日例行記者會上表示「強烈不滿和堅決反對」。他說：「中方一貫堅定支持多邊主義和以世貿組織為核心的多邊貿易體制，按照平等互利原則開展國際經貿合作。」他並強調，基於謊言謠言虛假信息對他國進行汙蔑抹黑、無所不用其極，那才是真正的不公平。

擴大合作，美促歐推動稅改

耶倫於11日下午抵達布魯塞爾。此前，20國集團（G20）的財政部長和央行行長在威尼斯舉行會議，並批准了一項改革全球企業稅收規則的開創性計劃。

該協議旨在通過國際最低標准稅率，藉以阻止大公司向低稅率地區轉移，並建立一個更公平的跨國公司稅收分配體系。各國將在10月在羅馬舉行的20國集團領導人峰會上敲定該計劃。

推動全球最低稅率是耶倫此趟歐洲行的一大任務，因為拜登政府希望透過全球稅收改革來推動美國4兆美元的疫後重建紓困計畫。但要達成此目標，美國急需與歐洲合作。

（美聯社、彭博社）

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