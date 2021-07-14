連根拔除 美補助業者更換中國電信設備

美國聯邦通信委員會（FCC）周二(7月13日)一致表決通過了一項19億美元的計劃，補償美國鄉村電信運營商更換華為和中興設備。

這一聲明還禁止美國公司動用83億美元的政府基金從這些公司購買設備。聯邦通信委員會在去年12月通過規則，要求擁有中興或華為設備的運營商「拆掉並更換 」這些設備。

路透社報道，FCC代理主席羅森沃塞爾 (Jessica Rosenworcel )說：「這種設備有嚴重風險，可能被外國行為者操縱、破壞或控制。我們將對一個又一個網絡、基站和路由器進行評估，直到我們將可能破壞國家安全的設備連根拔除。這是一項艱巨的任務。」

這個問題對鄉村運營商來說是個大問題，他們要找到工人來拆除和更換設備成本很高。

華為在一份聲明中強調自己的設備目前給鄉村或偏遠地區的運營商提供「高水平和質量的服務」，並說FCC這些硬要拆掉正常設備的規則根本「不現實｣，讓這些業者面臨運營中斷的難題。

FCC的最終命令將有資格獲得補償的公司從擁有200萬或更少客戶的公司擴大到擁有1000萬或更少客戶的公司。FCC在2020年9月估計，將華為和中興的設備從網絡中移除和替換，將花費18.37億美元。

中國電信在美節節敗退

6月，FCC投票推進一項計劃，禁止批准華為和中興等被視為國家安全威脅的中國公司設備進入美國電信網絡。FCC還可以撤銷之前頒發給中國公司的設備授權。

雖然華為試圖通過法律訴訟回擊，但6月18日， 美國聯邦第五巡回上訴法院拒絕其上訴要求，裁定FCC完全有權力和權限發布規則，禁止「普遍服務基金」補貼接受者從被認為有國家安全風險的公司購買設備或服務。

根據美聯社報導，由3名法官組成的小組還駁回了華為的主張，即FCC缺乏將該公司的設備指定為對美國電信基礎設施構成安全風險的專業知識。法官們在一份長達60頁的意見書中寫道：「評估電信網絡的安全風險屬於FCC的職責範圍」，拒絕了任何關於FCC是某種國家安全事務「初級」機構的說法。

今年3月，FCC根據一項旨在保護美國通信網絡的2019年法律，指定5家中國公司對國家安全構成威脅。受影響的公司包括之前指定的華為和中興，以及海德拉通信公司、杭州海康威視數字技術有限公司和浙江大華技術有限公司。2020年8月，美國政府禁止聯邦機構從這5家中國公司中的任何一家購買商品或服務。

(路透社、美聯社)

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