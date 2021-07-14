英情報首長聚焦中俄間諜威脅 中大使籲擴大合作

英國軍情五處處長麥卡勒姆（Ken McCallum）13日告誡英國民眾，要像對待恐怖主義一樣警惕來自俄羅斯和中國的間諜威脅，並警告說外國間諜正試圖竊取英國的技術丶挑撥離間和攻擊基礎設施。

近20年前，美國的9/11恐怖攻擊使應對恐怖主義成為西方情報機構的最大優先事項，大量資源集中在對抗來自本土和外國激進分子的威脅上。但是，俄羅斯和中國的日益強硬，使西方最強大的諜報人員的部分注意力轉回到老式的反情報上。

麥卡勒姆13日在一場於軍情五處總部發表的演說中指出，英國情報部門已經掌握了1萬種外國間諜試圖操縱英國普通人的偽裝方法。他說，外國間諜活動可能產生的後果包含「令人沮喪和不便，到使人喪失生計，甚至可能喪失生命」。

他說：「隨著時間的推移，我們必須建立與多年來我們在恐怖主義方面所做的相同的公眾意識推廣和對國家威脅的抵御能力。」

英國情報人員長期認為，中國和俄羅斯一直在尋求竊取商業敏感數據和知識產權，以及干預政治和散播錯誤信息。反觀，北京和莫斯科則認為，西方被一種對陰謀的偏執所籠罩。俄羅斯和中國都否認他們在國外有尋求竊取技術，進行網絡攻擊或挑撥離間等行為。

麥卡勒姆認為英國全國都應該對外國間諜活動的威脅保持警惕。他說：「我們看到英國優秀的大學和研究人員的研究成果被竊取或復制；我們看到企業因失去他們苦心經營的優勢而被掏空。」

麥卡勒姆補充道：「只要有半點機會，敵對的行為者就會抹殺掉英國多年投資、耐心研究而來的成果。這件事正不斷在發生並且影響到我們所有人、影響到英國的工作、英國的公共服務，以及英國的未來。」

中國大使：中國不是對英國的挑戰

同日，中國駐英大使鄭澤光對外表示，中國不是英國的威脅或對手，所以雙方應該擴大合作。他說：「一個走新的中國特色社會主義現代化道路的中國，只會為世界創造更大的機遇。中國不是對英國的挑戰，也不是英國的威脅或對手。」

路透社在報導中分析，中國作為全球領先大國的崛起被認為是近期最重要的地緣政治事件之一，但中國的崛起讓美國感到不安。拜登上任後將中國作為主要的戰略競爭者，並發誓要對抗中國的「經濟虐待」，並反擊侵犯人權的行為。

北京也一再反擊，認為是西方大國企圖遏制中國發展。北京說許多大國在多年羞辱中國之後，仍然抱有一種過時的帝國心態。

(路透社等)

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