梅克爾訪美 她和拜登談什麼?

(德國之聲中文網) 對華政策是當前德美乃至歐美之間的主要分歧點之一。拜登政府將全面崛起的中國視作美國面臨的最大地緣政治挑戰，並且試圖盡可能地團結西方盟友，打造共同抗衡中國的「民主聯盟」。不過，作為美國主要盟友的德國以及歐盟，並不想與中國全面對抗。就在今年六月G7峰會前，梅克爾明確表示，中國在許多方面都是對手，「但是在許多問題上，中國同時也是合作伙伴。」而最終G7峰會的閉幕聲明則相當強硬地猛批中國。

連續五年來，中國都是德國的第一大貿易伙伴。據歐盟統計局今年最新發布的數字，2020年，歐盟作為整體的第一大貿易伙伴也從以往的美國變成了中國。不過，隨著德國聯邦大選的臨近、梅克爾即將在今年秋天退休，德國的對華政策很有可能發生轉變。包括當前執政的聯盟黨以及極有可能成為新一屆執政黨的綠黨在內，多個黨派都在競選綱領中明確提出，應當利用跨大西洋即歐美合作來更好地抗衡中國。同時，這些黨派也認為應當在氣候保護議題上與中國展開合作。

圍繞疫情的歐美矛盾

除了對華關系，德美、歐美之間還存有許多其他矛盾。比如，美國對歐盟公民實施的入境限制，自2020年3月生效後，至今沒有解除。盡管歐盟方面已經在今年6月解除了美國公民的新冠疫情入境限制，但是拜登政府短期內似乎沒有執行對等措施的動向。美方的入境限制不僅僅阻隔了許多跨大西洋家庭、戀人的團聚，也影響了不少在美國開展業務的歐洲企業派遣員工。因此，歐盟內部對此次默克爾訪美有所期待，希望她能夠利用退休前最後一次出訪美國的機會說服拜登放松入境限制。

圍繞新冠疫情的另一大歐美矛盾則是疫苗專利權問題。今年5月，拜登政府高調宣布，支持暫時凍結新冠疫苗的專利保護。白宮表示，凍結專利有助於在全球範圍內盡快讓盡可能多的人接種疫苗。不過，德國政府表示堅決反對。默克爾說，凍結疫苗專利「是一條歧路」，更為有效的做法應該是基於專利授權擴大產能。

目前，各方正在世貿組織框架下就新冠疫苗專利保護問題展開談判。德美官方則並未透露兩國領導人是否會在會晤中具體談及這個棘手議題。但是，一些非政府組織已經宣布，將在梅克爾到訪華盛頓期間舉行示威活動，抗議德國政府的立場。

逐漸平息的天然氣管道和關稅問題

相比之下，特朗普時期鬧得沸沸揚揚的北溪2號天然氣管道問題，如今的摩擦要小得多。今年5月，美國方面已經宣布放棄對北溪2號運營公司實施制裁，但同時也要求德國政府做出承諾，在這條直連俄羅斯與德國的管道投產後，依舊確保烏克蘭的天然氣中轉樞紐地位。目前，德美兩國正在力爭於8月前達成具體的解決方案，而梅克爾與拜登會晤時就宣布達成共識的可能性也沒有排除。

在川普時期導致歐美關系嚴重緊張的懲罰性關稅問題，近期也得到了明顯緩解。就在今年6月拜登訪歐期間，歐美雙方共同宣布，擱置自2004年以來的空客、波音補貼爭議，「停戰期」暫定為5年，從而為雙方達成更為長期的協議爭取時間。

不過，川普時期美國出台的針對歐盟鋼鋁等產品的懲罰性關稅、歐盟針對美國威士忌、牛仔褲、果汁、哈雷摩托車的報復性關稅，目前仍未取消。在6月拜登訪歐期間，歐美雙方同意成立一個聯合工作小組，但距離徹底解決這個問題還需要花費不少的時間。

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】