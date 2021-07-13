日最新版防衛白皮書 首明記台灣局勢對日本安保至關重要

日本內閣會議上午通過2021年版日本防衛白皮書，首次明文記載，「台灣周邊局勢的安定對日本的安全至關重要」。文中也提到，支持台灣態度鮮明的美國與將台灣定位為「核心利益」的中國之間，衝突可能更加白熱化，必須抱持緊張感關注局勢發展。

日媒讀賣新聞等報導，最新版防衛白皮書鑑於美中衝突不斷加深，新增了與美中關係的條目。文中分析，由於台灣問題、香港問題、新疆維吾爾自治區等人權問題，美中兩國在政治、經濟、軍事等領域的相互牽制白熱化，愈演愈烈。

防衛白皮書中針對台灣情勢提到，自美國上一屆的川普政權以來，美國的介入不斷加深，現任的拜登政權在軍事面支援台灣的姿態也很鮮明，包括出售台灣F-16戰機、M142高機動性多管火箭系統等武器，以及持續派遣艦艇通過台灣海峽等措施；另一方面，中國軍機、軍艦也反覆越過台海中線，積極開展軍事活動。

防衛白皮書並指，將台灣列為核心利益的中國，不太可能與美國妥協。文中並提到，台灣情勢的安定不僅對日本的安保很重要，對於國際社會的安定也很重要。

此外，對於日本放棄部署「陸基神盾」（Aegis Ashore）飛彈防禦系統，防衛白皮書中也提到替代版「海上方案」，將改裝兩艘護衛艦搭載神盾系統，但文中也保留提及會持續評估相關細節，採取必要措施。

最新版防衛白皮書論述比照2020版，指中國的軍事動向為日本和國際社會安全保障的強烈憂慮；對中共海軍快速推進海上戰力的現代化，並力圖擁有比美國海軍更大規模艦艇一事，抱持警戒。

文中也批評中共今年2月起實施的海警法，適用海域不明確、武器使用權限等，與國際法存在一致性的問題。文中並提到，中國海警船多次侵入尖閣諸島（我稱釣魚台列嶼）周邊的日本「領海」，違反國際法，措辭比去年度更為強烈。文中也稱，尖閣諸島不論是歷史上、國際法上，一貫都是日本的領土。

由於文中也主張與日韓有主權爭議的竹島（南韓稱獨島）是日本領土，韓國外交部亞太局長李相烈上午召來在韓日本大使館公使相馬弘尚表達抗議，要求即刻撤回。