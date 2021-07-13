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真的有第三次！日本再宣布援台100萬劑AZ
日本外務大臣茂木敏充剛剛在例行記者會宣布，將追加提供台灣100萬劑AZ疫苗。這是日本第三度宣布援台疫苗。
日本今天也同步宣布追加印尼、越南各100萬劑AZ疫苗；經由COVAX捐贈1100萬劑疫苗提供尼泊爾、斯里蘭卡等國。
日本6月4日宣布無償提供124萬劑AZ疫苗給台灣，是全球第一個宣布援我疫苗的國家。7月6日日本政府宣布追加援台113萬劑AZ疫苗，合計237萬劑，都已送達台灣。
茂木在前兩次宣布援台疫苗時，一再強調，10年前311大地震發生時，台灣在第一時間發動了募款，並在人道領域、人際交流等各領域展開台日合作。第一次時，他提到，日本很欣慰在全世界第一個提供台灣疫苗協助。第二次捐助時他表示，日本政府理解台灣目前仍持續面對疫苗不足的情況，希望日方提供的疫苗，能助於控制台灣的疫情。
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