真的有第三次！日本再宣布援台100萬劑AZ

頂著世界冠軍光環的日本彈翻床（蹦床）選手外村哲也，他的父親外村康二是1984年洛杉磯奧運的體操銅牌，而外村哲也12歲時就在世界青少年大賽獲得銀牌；大家都說，他天生就是吃運動這行飯的。 運動生涯看似一帆風順的他，其實有一段鮮為人知的低潮。一位怕到不敢從高處往下看的彈翻床選手，他是如何戰勝心魔重新再起的？

2021-07-13 08:00