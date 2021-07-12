南海仲裁5年拒不承認 美中海軍相遇西沙

（德國之聲中文網）周一（7月12日）海牙國際法庭做出南海仲裁5周年的當天，中美兩國海軍軍艦在南中國海的爭議海域再次進行了近距離較量。

中國海軍南部戰區新聞發言人田軍里當日發布消息稱，美軍「本福德」號導彈驅逐艦未經中國政府批准，擅自闖入中國西沙領海，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力進行跟蹤監視並予以警告驅離。

他還表示，美軍的做法「是其大搞航行霸權制造南海軍事化的又一鐵證」，「事實說明，美是不折不扣的『南海安全風險制造者』」。這位中國軍方發言人強調，南部戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

美國海軍第七艦隊隨即駁斥了中方聲明，但沒有提供與解放軍部隊可能發生衝突的細節。美國海軍聲稱，「本福德」號在帕拉塞爾群島（中國稱西沙群島）附近享有權利和航行自由，符合國際法。根據《聯合國海洋法公約》，所有國家的船隻，包括其軍艦有無害通過該海域的權利。

美國政府在南海仲裁5周年之際也再次表達立場。美國國務卿布林肯周日發表書面聲明稱，航海自由是所有國家「持久的」利益。「基於規則的海洋秩序受到威脅最大的地方莫過於南海。」布林肯說，中國繼續脅迫和恐嚇東南亞沿海國家。威脅著這一重要全球通道的航行自由。同時他警告，如果菲律賓的船隻或飛機受到攻擊，就會啟動華盛頓和馬尼拉1951年簽署的共同防衛條約。條約規定任何一方在受到攻擊時，另一方有義務向對方提供援助。

2020年7月13日，時任美國國務卿的蓬佩奧發表聲明指出，中國正以「霸凌」方式企圖控制南海，「世界不會允許北京把南中國海當作其海上帝國。」這是美國首次就南海領土爭議公開表明立場。

5年前，海牙法庭做出重要裁決

2016年7月12日，海牙國際仲裁法庭做出了一項堪稱亞洲當代歷史上最重要的裁決。該法庭審理中國在南海的一些主權要求是否合法。海牙國際法庭5名法官做出的裁決認定，中國提出的大部分領土聲索缺乏國際法依據。

這一常設仲裁法庭的判決沒有涉及相關國家在該地區具體的領土要求，即不涉及哪個國家擁有哪塊岩石或者珊瑚礁。但仲裁法庭裁決否定「九段線」，並認定自1947年以來在中國出版的地圖上印有的 「九段線」，並不賦予該國對當地石油、天然氣、魚類和其他海洋資源享有合法權利。

該法庭另一項重要裁決認定，南中國海南部海域有爭議的珊瑚礁和岩石，都不足以構成「島嶼」，因此也不能產生「領海」或者「專屬經濟區」。在15個問題中的14個問題上，仲裁支持了提起訴訟國家即菲律賓的主張。對馬尼拉而言，這是一個巨大的勝利。

中國非常憤怒。他們從一開始便拒絕參與此案。時任中國外交部副部長劉振民稱該裁決 「只不過是一張廢紙」，「任何人都不會執行。」

中國不承認、不執行海牙裁決

美國霍夫斯特拉大學（Hofstra University）國際法問題古舉倫教授（Julian Ku）關注了裁決做出後中國的表態。他說，中國刻意表現出不理會這個裁決。

古舉倫表示，「有一段時間，似乎有一些默許，比如允許菲律賓人在被稱為斯卡伯勒淺灘（Scarborough Shoal，中國稱黃岩島）的礁石周圍捕魚，但任何這樣的默許其實都是雙邊外交交鋒的結果，而不是遵從裁決。」 他補充說，不過從那時起，中國曾做出過遵守裁決的樣子。

假如海牙仲裁法庭的裁決得到遵守，南中國海領域的大部分對抗行徑將告一段落。雖然它只對中國和菲律賓有約束力，但其原則同樣可以適用於馬來西亞、越南、文萊和印度尼西亞。有了關於每個國家可以在哪裡捕魚和鑽探的明確準則，大部分的爭端就可以迎刃而解。

杜特爾特決定和中國搞好關系

就在裁決作出前12天，2016年6月30日，菲律賓政局發生了變化，杜特爾特（Rodrigo Duterte）當選該國總統。杜特爾特拒絕利用該裁決影響他與中國發展友好關系。

菲律賓記者吳塔格（Marites Vitug）認為，杜特爾特總統「他浪費了一個利用該判決作為與中國打交道的籌碼，之後便很難阻止中國對菲律賓水域的入侵。」

杜特爾特希望用沉默換來北京的援助和投資。不過，吳塔格認為，杜特爾特的政策並未奏效。「中國在2016年承諾240億美元的投資，但只有一小部分真正落實。」在援助發展方面，日本仍然是菲律賓最大的支持者。

中國不會改變做法

菲律賓大學海洋事務和海洋法研究所所長巴通巴薩爾（Jay Batongbacal）認為，儘管杜特爾特經常高調議論中國和美國，但海牙法庭的裁決仍然是菲律賓政府對中國南海政策的基礎。

他說，菲律賓最近取消了石油勘探的禁令，恢復了政府在爭議地區的活動，對中國非法捕魚行動的抗議也多起來。

巴通巴薩爾認為，杜特爾特總統對裁決的消極態度並沒有得到大多數菲律賓人民的認同，而政府在海上的行動也同杜特爾特的言論不一致。

儘管如此，中國對菲律賓和其他東南亞聲索國施加越來越大的壓力。

古舉倫教授說，中國通過行動顯示其對海牙裁決的不屑，「沒有跡象表明，它在不久的將來改變這種做法」。

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