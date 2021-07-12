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古巴處理疫情不力 5萬人上街抗議

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
古巴民眾對於政府處理經濟與抗疫不力，因此爆發罕見示威浪潮。（Photo by Don O'Brien on Wikimedia under CC 2.0）
古巴民眾對於政府處理經濟與抗疫不力，因此爆發罕見示威浪潮。（Photo by Don O'Brien on Wikimedia under CC 2.0）

共產專政的古巴11日爆發罕見的反政府示威浪潮，5萬名民眾不畏病毒傳染，聚集在首都哈瓦那街頭，表達對於政府抗疫不力，讓舉國陷入經濟危機的不滿，這也是古巴十幾年來最大的抗爭。古巴目前仍受到美國的經濟制裁，缺乏很多民生、醫療物資，加上近日疫情又升溫，讓民眾的不滿終於爆發。

近年來最大抗議

根據《半島電視台》報導，古巴11日爆發罕見的反政府抗議，至少5萬人上街抗議政府無法控制疫情，讓境內確診數飆升，而且對於國內的經濟危機束手無策。許多年輕人甚至還大喊要求古巴總統狄亞士-卡奈下台的口號。

《CNN》提到，由於古巴仍面對美國的經濟制裁，因此在疫情爆發後，就陷入食物與藥物短缺的困境，糧食供給受到國家控制，民眾對於大排長龍領取政府分配的食物，還有逐漸升溫的疫情感到不滿。不過狄亞士-卡奈發表聲明，將這一切歸咎於美國的經濟制裁，反控美國要為古巴的社會動盪負責。

經濟與疫情動盪

古巴近日的疫情也逐漸失控，去年雖然控制的不錯，不過從今年開始幾乎每天都有近千人確診，6月底開始疫情逐漸攀升，單日確診在11日達到6923人，是疫情爆發以來最高的單日確診量，單日47人確診死亡也創新高。古巴全國約有23.8萬人確診、1537人死亡。

疫情也讓古巴能擺脫美國經濟制裁、創造收益的觀光業受創，進口產業也因為疫情而減緩，國內民生物資缺乏。雖然古巴有自行研發5款新冠疫苗（古巴是醫療大國），並聲稱其中一款的保護力有92%，不過疫苗產能尚不足的情況下，古巴正面臨疫情擴散與經濟危機的雙重衝擊。

圖說：

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古巴 疫情

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