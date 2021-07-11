運輸機載太空船起飛 布蘭森將實現太空旅行夢想

中央社 / 新墨西哥州太空港11日綜合外電報導

維珍銀河公司創辦人布蘭森（Richard Branson）今天搭乘自家太空船，由特製運輸機載運升空，稍後太空船將發射進入太空，他將成為公司首名太空之旅乘客。

這趟旅行於美國東岸時間11日早上10時40分（台灣時間晚上10時10分）左右出發，過程於維珍銀河公司（Virgin Galactic）網站上直播

維珍太空船團結號（VSS Unity）及船上的2名駕駛、4名乘客（包括布蘭森及3名維珍員工）隨著1架大型運輸機從新墨西哥州起飛。之後團結號會在半空中脫離運輸機，並啟動發動機，以相當於地球重力3.5倍的加速度向上飛行。

當團結號超越地球上空約80公里，意即美國國家航空暨太空總署（NASA）等機構認定的地球與太空交界，將關掉發動機，讓乘客解開安全帶，體驗太空中的無重力感，同時透過船上的17個窗戶欣賞地球。太空船將在抵達最高點，即地球上空約88公里後開始降落。由起飛至降落，全程估計約需90分鐘。

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