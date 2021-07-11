東奧前加強防疫 免稅店要提入境資訊

東京奧運開幕在即，日本政府決定嚴格執行入境旅客的防疫規定。距離東奧23日開幕剩不到2週時間，日本厚生勞動省要求全國免稅商店，確認顧客護照上的入境日期，若發現該名顧客尚在隔離期間，店家須向該省通報。另外，也要求旅客入境篩檢結果須為陰性，並按規定隔離，否則可能取消入境資格並驅逐出境。

免稅店須確認顧客入境日

根據《共同社》報導，距離東奧23日開幕剩不到2週時間，目前日本政府要求所有入境者即使入境篩檢後的結果為陰性，也要進行14天的隔離措施，若違反防疫規定，將有可能被公布姓名、取消入境資格並驅逐出境。

消息人士指出，厚生勞動省要求全國的免稅商店，必須確認使用免稅制度的顧客護照上的入境日期，若發現該名顧客尚在隔離期間，應通知向該省的「入境健康確認中心」，提供顧客的姓名、國籍和護照號碼等訊息。雖然奧運相關參賽者不在通常的入境管制範圍，但若發現有奧運相關人員違反入境後隔離3天等防疫規定，厚生勞動省仍可聯繫東京奧組委處理。

6地區採閉門比賽

《共同社》指出，東京都政府10日通報新增950例確診病例，已連續21天超過一週前記錄的數字。從7月12日至8月22日，首都東京將處於新冠疫情緊急事態，涵蓋7月23日至8月8日整個東京奧運舉辦期間。

東奧主辦單位日前表示，在首都東京和周遭地區舉行的奧運賽事，將在沒有現場觀眾下舉行，但少數在其他地區進行的賽事不在此限。但《NHK》報導，繼北海道之後，福島縣10日也跟進宣布，在該縣舉辦的棒球賽和壘球賽等奧運賽事，將不開放觀眾進場。目前東京和周遭三縣、北海道、福島已確定全數採閉門比賽，僅宮城、茨城和靜岡3縣仍維持開放觀眾進場。

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