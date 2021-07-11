快訊

北市信義區爆分租套房群聚 單週確診僅次萬華區

日職／吳念庭連四場敲安 宋家豪收中繼點助樂天贏球

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東奧前加強防疫 免稅店要提入境資訊

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
日本厚生勞動省要求全國免稅商店，確認顧客護照上的入境日期，若發現該名顧客尚在隔離期間，店家須向該省通報。(photo by Tokumeigakarinoaoshima on Wikimedia under CC4.0)
日本厚生勞動省要求全國免稅商店，確認顧客護照上的入境日期，若發現該名顧客尚在隔離期間，店家須向該省通報。(photo by Tokumeigakarinoaoshima on Wikimedia under CC4.0)

東京奧運開幕在即，日本政府決定嚴格執行入境旅客的防疫規定。距離東奧23日開幕剩不到2週時間，日本厚生勞動省要求全國免稅商店，確認顧客護照上的入境日期，若發現該名顧客尚在隔離期間，店家須向該省通報。另外，也要求旅客入境篩檢結果須為陰性，並按規定隔離，否則可能取消入境資格並驅逐出境。

免稅店須確認顧客入境日

根據《共同社》報導，距離東奧23日開幕剩不到2週時間，目前日本政府要求所有入境者即使入境篩檢後的結果為陰性，也要進行14天的隔離措施，若違反防疫規定，將有可能被公布姓名、取消入境資格並驅逐出境。

消息人士指出，厚生勞動省要求全國的免稅商店，必須確認使用免稅制度的顧客護照上的入境日期，若發現該名顧客尚在隔離期間，應通知向該省的「入境健康確認中心」，提供顧客的姓名、國籍和護照號碼等訊息。雖然奧運相關參賽者不在通常的入境管制範圍，但若發現有奧運相關人員違反入境後隔離3天等防疫規定，厚生勞動省仍可聯繫東京奧組委處理。

6地區採閉門比賽

《共同社》指出，東京都政府10日通報新增950例確診病例，已連續21天超過一週前記錄的數字。從7月12日至8月22日，首都東京將處於新冠疫情緊急事態，涵蓋7月23日至8月8日整個東京奧運舉辦期間。

東奧主辦單位日前表示，在首都東京和周遭地區舉行的奧運賽事，將在沒有現場觀眾下舉行，但少數在其他地區進行的賽事不在此限。但《NHK》報導，繼北海道之後，福島縣10日也跟進宣布，在該縣舉辦的棒球賽和壘球賽等奧運賽事，將不開放觀眾進場。目前東京和周遭三縣、北海道、福島已確定全數採閉門比賽，僅宮城、茨城和靜岡3縣仍維持開放觀眾進場。

【更多精采內容，詳見

東京奧運 護照 日本

延伸閱讀

開歐盟首例 馬爾他：入境須出示新冠疫苗接種證明

今增28例本土新冠確診、3例境外移入 4例死亡

疫情期間如何辦奧運 日本：東奧將樹立典範

田徑／38 歲老將威利斯 將代表紐西蘭參加第五次奧運

相關新聞

歐國盃冠軍賽恐強碰蟲蟲求偶大軍 「邊射門邊吃蟲」球員陰影超深

歐洲國家盃冠軍賽預定在倫敦時間11日晚上8點（台灣時間12日凌晨3點）在倫敦溫布利球場（Wembley）舉行，這是英國自1966年贏得世界盃冠軍以來，首次有機會再抱回國際足球大賽的冠軍金盃，賽前英國舉國上下已陷入瘋狂。不過，英國氣象局的雷達偵測到，有數百萬隻飛蟻正籠罩倫敦上空，可能在比賽當天湧入溫布利球場，騷擾場內的球員和觀眾。...

東奧前加強防疫 免稅店要提入境資訊

東京奧運開幕在即，日本政府決定嚴格執行入境旅客的防疫規定。距離東奧23日開幕剩不到2週時間，日本厚生勞動省要求全國免稅商店，確認顧客護照上的入境日期，若發現該名顧客尚在隔離期間，店家須向該省通報。另外，也要求旅客入境篩檢結果須為陰性，並按規定隔離，否則可能取消入境資格並驅逐出境。

德國真正的開心牧場 牛不必產奶、豬睡到中午 源自主人「聽了哭聲數10年」

鄰近北海的德國布特亞丁根半島上，有一座名叫布滕蘭的牧場，那裡的牛無需產乳、豬會睡到日上三竿，按一般牧場經營原則，早該送屠宰場卻還悠哉度日。這座牧場讓人反思動物的用途，也間接說明德國這個肉食大國在飲食傳統上的改變。

海地請求美國、聯合國出兵 拜登政府興趣缺缺

海地總統摩依士遇刺，官員要求美國派兵協助維安，令拜登總統很是為難。對駐軍海地，拜登興趣缺缺，剛結束20年阿富汗戰爭，撤走...

衣索比亞總理連任 內憂外患不停

衣索比亞總理阿比最近雖以高票連任，但國家的內憂外患仍困擾著他！阿比是在10日的國會大選中，贏得超過9成的國會席次，但因這次飽受內戰與饑荒動亂的提格瑞省並未參與選舉，也讓反對黨質疑選舉的正當性；另外，衣索比亞在尼羅河興建的復興大壩引發埃及與蘇丹不滿，各界爭議仍在延燒。

【星期人物】亞馬遜新執行長賈西 開創雲端事業 贏在最早起跑

電商巨擘亞馬遜創辦人貝佐斯5日宣布交棒，由雲端事業主管賈西接任執行長。53歲的賈西深獲貝佐斯信任，在他手下成立及茁壯的雲端事業，奠定賈西成為接班人的基石。未來他需面對亞馬遜的反壟斷訴訟，並維護亞馬遜的事業成果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。