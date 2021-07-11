衣索比亞總理連任 內憂外患不停

衣索比亞總理阿比最近雖以高票連任，但國家的內憂外患仍困擾著他！阿比是在10日的國會大選中，贏得超過9成的國會席次，但因這次飽受內戰與饑荒動亂的提格瑞省並未參與選舉，也讓反對黨質疑選舉的正當性；另外，衣索比亞在尼羅河興建的復興大壩引發埃及與蘇丹不滿，各界爭議仍在延燒。

選舉結果有爭議

根據《英國廣播公司》報導，衣索比亞原定去年舉行選舉，但因為疫情緣故拖延至今，最終選舉結果出爐，阿比領導的繁榮黨在國會436席中贏得410席，他將繼續連任衣索比亞總理。不過反對黨質疑選舉正當性，該國有5分之1民眾，包括先前與政府內戰的提格瑞省，因為區域動亂等因素無法參與選舉。

《衛報》提到，雖然政府規定9月初在受動亂的地區舉行補投票，不過名單中並沒有包括提格瑞省。阿比在選後發推文表示，這次選舉是歷史性的勝利，他也將於10月重新組建新政府。但衣索比亞社會正義公民黨主席尼加不滿表示，他們黨至少收到200個抱怨，民眾要監票時遭到當地官員與軍隊阻攔。

歐盟在5月時也曾擔心衣索比亞選舉的獨立性不夠，但衣索比亞國家人權委員會表示，這次選舉並沒有廣泛違反人權的狀況，不過還是有零星的不適當逮捕與對記者、監票員的騷擾狀況。阿比於2018年上台後，曾對於該國貪汙進行改革、釋放政治犯，任命更多女官員，並終結與鄰國厄利垂亞長期的戰爭，這也讓他獲得2019年的諾貝爾和平獎。

需面對內憂外患

但在阿比改革時，他將過去的聯合政府合併成單一大黨，引發提格瑞省的解放陣線不滿，認為他擴權太甚，雙方因此引發衝突，阿比也派遣軍隊前往鎮壓。內戰期間，提格瑞省面臨嚴重饑荒，居民嚴重缺乏水、燃料、電力與食物，阿比還不讓聯合國進入救援。

直到7月初，阿比才單方面宣布撤軍，並首度讓聯合國世界糧食計劃署進行人道救援。除了內戰以外，衣索比亞在尼羅河上遊興建復興大壩也讓下游國家如埃及、蘇丹非常不滿，埃及與伊拉克、約旦進行三方高峰會時也有討論此議題，因此外界也十分關注未來阿比的因應措施。

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