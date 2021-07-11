快訊

全國剩澎湖可內用 金門縣長楊鎮浯宣布7月26日前餐飲業禁止內用

快加油！ 中油：明天起汽、柴油調漲0.3、0.2元

衣索比亞總理連任 內憂外患不停

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
衣索比亞總理阿比（中）雖然高票連任，但未來仍有許多內憂外患需要處理。（Photo by The Kremlin on Wikimedia under CC 4.0）
衣索比亞總理阿比（中）雖然高票連任，但未來仍有許多內憂外患需要處理。（Photo by The Kremlin on Wikimedia under CC 4.0）

衣索比亞總理阿比最近雖以高票連任，但國家的內憂外患仍困擾著他！阿比是在10日的國會大選中，贏得超過9成的國會席次，但因這次飽受內戰與饑荒動亂的提格瑞省並未參與選舉，也讓反對黨質疑選舉的正當性；另外，衣索比亞在尼羅河興建的復興大壩引發埃及與蘇丹不滿，各界爭議仍在延燒。

選舉結果有爭議

根據《英國廣播公司》報導，衣索比亞原定去年舉行選舉，但因為疫情緣故拖延至今，最終選舉結果出爐，阿比領導的繁榮黨在國會436席中贏得410席，他將繼續連任衣索比亞總理。不過反對黨質疑選舉正當性，該國有5分之1民眾，包括先前與政府內戰的提格瑞省，因為區域動亂等因素無法參與選舉。

《衛報》提到，雖然政府規定9月初在受動亂的地區舉行補投票，不過名單中並沒有包括提格瑞省。阿比在選後發推文表示，這次選舉是歷史性的勝利，他也將於10月重新組建新政府。但衣索比亞社會正義公民黨主席尼加不滿表示，他們黨至少收到200個抱怨，民眾要監票時遭到當地官員與軍隊阻攔。

歐盟在5月時也曾擔心衣索比亞選舉的獨立性不夠，但衣索比亞國家人權委員會表示，這次選舉並沒有廣泛違反人權的狀況，不過還是有零星的不適當逮捕與對記者、監票員的騷擾狀況。阿比於2018年上台後，曾對於該國貪汙進行改革、釋放政治犯，任命更多女官員，並終結與鄰國厄利垂亞長期的戰爭，這也讓他獲得2019年的諾貝爾和平獎。

需面對內憂外患

但在阿比改革時，他將過去的聯合政府合併成單一大黨，引發提格瑞省的解放陣線不滿，認為他擴權太甚，雙方因此引發衝突，阿比也派遣軍隊前往鎮壓。內戰期間，提格瑞省面臨嚴重饑荒，居民嚴重缺乏水、燃料、電力與食物，阿比還不讓聯合國進入救援。

直到7月初，阿比才單方面宣布撤軍，並首度讓聯合國世界糧食計劃署進行人道救援。除了內戰以外，衣索比亞在尼羅河上遊興建復興大壩也讓下游國家如埃及、蘇丹非常不滿，埃及與伊拉克、約旦進行三方高峰會時也有討論此議題，因此外界也十分關注未來阿比的因應措施。

【更多精采內容，詳見

衣索比亞 埃及

延伸閱讀

《戰神》前傳漫畫完結 可憐奎爺流浪到埃及仍無法擺脫工具人命運？

衣索比亞北部局勢逆轉 泰格瑞戰士稱政府軍潰逃

避免群聚 嘉義仁義潭水庫大壩暫時封閉

中東局勢促聚首 埃約伊元首抗伊朗

相關新聞

衣索比亞總理連任 內憂外患不停

衣索比亞總理阿比最近雖以高票連任，但國家的內憂外患仍困擾著他！阿比是在10日的國會大選中，贏得超過9成的國會席次，但因這次飽受內戰與饑荒動亂的提格瑞省並未參與選舉，也讓反對黨質疑選舉的正當性；另外，衣索比亞在尼羅河興建的復興大壩引發埃及與蘇丹不滿，各界爭議仍在延燒。

【星期人物】亞馬遜新執行長賈西 開創雲端事業 贏在最早起跑

電商巨擘亞馬遜創辦人貝佐斯5日宣布交棒，由雲端事業主管賈西接任執行長。53歲的賈西深獲貝佐斯信任，在他手下成立及茁壯的雲端事業，奠定賈西成為接班人的基石。未來他需面對亞馬遜的反壟斷訴訟，並維護亞馬遜的事業成果。

拜登促普亭 阻止勒贖軟體駭客

白宮九日表示，總統拜登與俄羅斯總統普亭通話，提及位於俄羅斯的勒索軟體駭客攻擊影響美國與全世界，「俄羅斯必須採取行動阻止相...

打開抖音「學物理」？陸青少年的網路知識革命

大陸的「00後」、「10後」是網路世界的「原住民」，比圖文更加生動的短影片內容，大大降低了他們獲取知識的門檻。一度曾被罵翻的大陸「抖音」。最近創辦許多供給這些小小孩的短影片，提供小小孩獲取知識的管道，對這些小朋友來說，傳播媒介已出現世代變化。

南蘇丹獨立10周年 總統基爾承諾和平

非洲國家南蘇丹於9日慶祝獨立10周年，總統基爾在慶祝會上承諾不會讓國家重返戰爭狀態，鼓勵全國人民共同努力，在未來的10年...

英國倫敦街頭傳刺人兇案釀一死 兇嫌年僅15歲

英國每日郵報報導，英國倫敦東南部伍利奇當地時間下午竟發生刺人兇案，兇嫌是一名年僅15歲少年，被控涉嫌謀殺另外2名15歲少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。