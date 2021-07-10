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英國倫敦街頭傳刺人兇案釀一死 兇嫌年僅15歲

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
英國倫敦東南部伍利奇當地時間下午竟發生刺人兇案，兇嫌是一名年僅15歲少年，被控涉嫌謀殺另外2名15歲少年，其中一名少年塔米姆不幸身亡。示意圖，非新聞當事照。圖／Ingimage
英國倫敦東南部伍利奇當地時間下午竟發生刺人兇案，兇嫌是一名年僅15歲少年，被控涉嫌謀殺另外2名15歲少年，其中一名少年塔米姆不幸身亡。示意圖，非新聞當事照。圖／Ingimage

英國每日郵報報導，英國倫敦東南部伍利奇當地時間下午竟發生刺人兇案，兇嫌是一名年僅15歲少年，被控涉嫌謀殺另外2名15歲少年，其中一名少年塔米姆不幸身亡。

塔米姆在當地時間5日下午5時23分被目睹遭攻擊後，醫護人員、數輛警車和一架救護直升機趕往現場，但塔米姆在接受急救措施後，仍於當天下午6時8分宣告身亡。襲擊發生時，當地一間連鎖超市特易購疏散群眾，武裝警察趕到後封鎖入口並闖入超市「尋找嫌犯」。

涉嫌謀殺塔米姆的少年定於10日在倫敦近郊布羅姆利地方法院出庭，面臨謀殺指控。涉案少年也被控試圖謀殺另一名15歲少年，及持有攻擊性武器。另外兩名涉案的14及15歲少年也被捕，依舊拘留在警局。

英國倫敦在今年最初6個月發生一系列刺人事件，超過20名青少年在持刀犯罪事件中喪生。

倫敦 英國 警察

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