掌摑店員沒悔意！比利時駐韓大使陸籍妻 離開官邸時還笑著揮手

比利時駐南韓大使萊斯庫耶（Peter Lescouhier）的中國裔妻子相雪秋先是4月傳出掌摑服飾店店員，近日又被控跟清潔工發生肢體衝突，讓比利時外交部出聲立即召回萊斯庫耶，未料相雪秋昨日離開官邸準備前往機場時，還笑著向鏡頭揮手，未展露絲毫愧疚感。

相雪秋4月在首爾一間服飾店被監視器拍到賞店員巴掌，引來南韓警方調查與當地民眾的反彈，比利時外交部5月下旬就決定召回萊斯庫耶。

萊斯庫耶原定7月返國，但相雪秋近日又被一位市府清潔工向警方告發，稱兩人5日早上發生肢體衝突。清潔工自稱當時正在公園掃地，掃把碰到相雪秋，結果相雪秋對著他大吼大叫，還打了她兩巴掌，清潔工則反擊動手，導致她跌倒在地。

對此，比利時外交部在事發隔日，便要求萊斯庫耶夫婦返回比利時。昨日媒體拍到相雪秋和萊斯庫耶一起離開官邸時，相雪秋還笑瞇瞇地對記者揮手，毫無悔意。

TV朝鮮報導，官邸保安人員透露，萊斯庫耶夫婦原定16號才要離開，但卻突然提前，兩人離開官邸後便直奔仁川國際機場，準備離境。