兩岸近期不太可能全面戰爭 李喜明：但有小規模衝突

中共軍機頻頻越過台灣防空識別區，加大對台軍事挑釁；台灣前參謀總長李喜明9日表示，這類灰色地帶行動增加，很快可能看到的並非全面戰爭，而是兩方軍隊交火、小規模飛彈攻擊，及中國大陸奪取台灣外島。

李喜明與華府智庫2049計畫（Project 2049 Institute）研究助理李艾睿（Eric Lee）9日以「美國阻止中共侵略台灣威脅的可行之道」，投書美國國家廣播公司新聞網（NBC）；這兩人去年11月也曾投書雜誌「外交家」（Diplomat），闡述整體防衛概念（ODC，Overall Defense Concept）。

這篇文章提到，中共循序漸進的軍事挑釁，意在壓迫台灣軍事空間、脅迫台灣人民，也對台灣領導人構成巨大挑戰；灰色地帶侵略行動包括解放軍戰鬥機頻頻進入台灣防空識別區、軍艦在台灣附近展示中共軍力，和網路攻擊和假訊息行動。

這篇文章指出，很快地將可看到行動升級，但並非全面戰爭；兩邊交火、小規模飛彈攻擊與中共佔領台灣離島，都是可能的。

這篇文章提到，中國大陸國家主席習近平的第三個任期，可能在明年舉行的第20屆全國代表大會中因內部挑戰左支右絀；對台採取軍事行動能證明習依然是中國崛起的擁護者，也是強健的領導人。

這篇文章提到，兩岸短期內不太可能爆發全面戰爭的原因，是解放軍依然需要克服對台發動兩棲侵略行動的問題，中共宣稱2027年之前完成全面軍事現代化，屆時就可能出現全面入侵，中方考量軍事行動的原因包括美國嚇阻力量不足，及台灣關鍵軍事改革的持續挫敗。

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）上月17日在國會聽證會也說，近期內發生「中方武統台灣」的可能性低，中方要發展順利奪取台灣的所需力量，還有一段路要走。

李喜明表示，台灣必須強化不對戰戰力，美國將台灣備戰視為優先，與台北合作推動軍事改革，落實防衛戰略；在美國也支持ODC的狀況下，建立一個美台ODC聯合工作小組，簡化軍事採購。

此外，文章建議，美國應設立軍品儲備庫，並貯存關鍵國防設備，直接增進台灣的戰爭準備；美軍可與盟友合作，優先考慮其軍力準備，透過阻止、拒絕、降級或摧毀解放軍設備，防止中共在台灣取得軍事勝利，這也是增加其可信的嚇阻力量，阻止戰爭。

聯邦眾議院外交委員會亞太小組主席貝拉（Ami Bera）和首席議員夏波（Steve Chabot）上月跨黨派聯手提出「台灣和平穩定法」草案（Taiwan Peace and Stability Act），要求台灣必須加碼投資發展不對稱防衛戰略。

國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）上月表示，北京當然想統一台灣，但何時有能力實現，還需觀察；美國持續依台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的指導，落實協助台灣自我防衛的承諾。