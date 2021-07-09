美國撤軍後 中國大陸將在阿富汗書寫新篇章？

美國總統拜登7月8日宣布，「我們在阿富汗的軍事使命將在8月31日結束」。此前，拜登曾表示美軍會在9月11日前完全撤離。

在白宮的講話中，拜登表示，阿富汗的未來掌握在其自己手中，「我們去阿富汗不是為了建設國家」，「阿富汗領導人需要走到一起，推動未來的發展」。他指出，在無法期待取得不同結果的情況下，他不會把另一代美國人送上阿富汗戰場。「還要讓多少美國孩子們為之冒險？」

這位美國總統還表示，他並不相信塔利班，但認為美國支持的喀布爾政府有能力做出應對。拜登對記者們說，美國撤軍後，由塔利班接管阿富汗的這種情況並非「不可避免」。

伴隨著美軍撤出，阿富汗局勢再次引起國際社會關注，包括中國在內的多方擔憂該國未來的發展。近期，該國暴力事件增加，塔利班佔領了更多土地。

美聯社報道指出，阿富汗的安全局勢關系著中國的切身利益。目前，中國公司在阿富汗採礦業和基礎設施進行了投資。隨著塔利班奪取大量土地，這些資產似乎也愈加面臨風險。

北京批評華盛頓「不負責任」

今年以來，中國當局多次提及阿富汗局勢問題，官媒也紛紛發問，美國撤軍後，阿富汗的「安全窟窿」誰來填補？

中國官媒新華社在7月9日發表題為《加速從阿富汗撤軍 美國背後有何盤算》的文章，其中援引分析人士稱，「美國及其盟國為盡快擺脫戰爭泥潭，以不負責任的方式從阿富汗撤軍，給該國留下巨大的『安全黑洞』。作為阿富汗持續動蕩的始作俑者，美國在阿富汗內部和談舉步維艱、極端組織趁亂做大的風險不斷增加的情況下加速撤軍，不僅犧牲了阿富汗人民的利益，也令地區國家安全風險陡增」。

中國外交部在6月下旬發出提醒，鑑於阿富汗安全形勢更趨嚴峻復雜，中國公民和機構應「盡早離境」。中國同時也組織從阿富汗撤僑。據中國媒體報道，7月2日，一架臨時航班前往阿富汗喀布爾接回中國滯留在當地的210名企業人員和公民。

填補真空？

與此同時，美國撤軍後，中國會不會填補美國所留下的真空的問題，受到外界關注。

對於「填補真空」的問題，中國外長王毅曾在今年3月北京的一場記者會上做出回應。他說，「阿富汗不存在需要填補的空白或者真空，因為這塊土地屬於阿富汗人民。……作為阿富汗的鄰居和朋友，中國將在尊重阿富汗人民意願和需求的前提下，繼續為推動阿富汗的和解與重建作出力所能及的貢獻」。

一些觀察人士則指出，中國有意擴大在阿富汗的經濟和地緣政治影響力，而前提是阿富汗國內的安全形勢好轉。

美國威爾遜中心的亞洲項目專家庫格曼(Michael Kugelman)對美國之音說，美軍撤離阿富汗無疑會給北京帶來了一個戰略機遇，去填補美軍撤離後的真空，但前提是阿富汗的安全問題得到解決。這篇報道也援引史汀生中心的專家孫韻指出，阿富汗安全局勢很可能會在美軍撤離後進一步惡化，「我覺得中國不會……把經濟投資大規模地往這樣一個國家來注入」。

如何避免亂局

英國《金融時報》7月6日的一篇報道稱，一些外交官透露，中國有意願同塔利班展開對話，以防止邊境地區出現混亂。其中寫道，阿富汗被稱為「帝國墳場」並非沒有理由，歷史上一個個帝國入侵，又一個個撤退，那之後都會展開新一輪「影子比武」，「伴隨著美國撤出阿富汗，中國正將焦慮的目光投向其西部邊境，並與正在壯大勢力的塔利班展開對話」。

報導稱，極待解決的問題不僅是塔利班能否填補美國撤軍造成的權力真空，還有中國是否可能成為下一個試圖在阿富汗歷史上寫下篇章的超級大國。報道稱，一名印度官員表示，中國的做法是試圖通過盟友巴基斯坦與塔利班合作，共同重建阿富汗破碎的基礎設施。

此外分析人士也表示，中國尋求阿富汗穩定的一個重要動機是保護在巴基斯坦等中亞國家的一帶一路項目，同時有可能向阿富汗開放未來投資。

塔利班方面似乎也向北京伸出了橄欖枝。據《南華早報》7月9日報道，塔利班發言人蘇海爾-沙欣（Suhail Shaheen）在近日接受該報旗下的「本周亞洲」專訪時說，中國是一位「受歡迎的朋友」，該組織歡迎中方在重建方面進行投資，也會保障投資者和工人的安全。他還表示，塔利班將不再允許中國維吾爾分離主義者進入該國，也將阻止基地組織等恐怖組織在阿富汗活動。

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