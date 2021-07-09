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英球迷裝病翹班看歐國盃現場賽 轉播露餡隔天被開除

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
2020年歐國盃四強賽台北時間8日凌晨上演英格蘭出戰丹麥，坐在球門後方的女球迷法魯奇（中）被拍到跟同伴興奮地又叫又跳。據英媒報導，法魯奇其實是「裝病」特地跑來看球，卻被看電視轉播的老闆發現，隔天就被開除。畫面翻攝：MAILONLINE
2020年歐國盃四強賽台北時間8日凌晨上演英格蘭出戰丹麥，坐在球門後方的女球迷法魯奇（中）被拍到跟同伴興奮地又叫又跳。據英媒報導，法魯奇其實是「裝病」特地跑來看球，卻被看電視轉播的老闆發現，隔天就被開除。畫面翻攝：MAILONLINE

2020年歐國盃四強賽台北時間8日凌晨上演英格蘭出戰丹麥，一位坐在球門後方的女球迷被拍到跟同伴興奮地又叫又跳，畫面還被新聞主播放上IG限時動態。據英媒報導，這位女球迷其實是「裝病」特地跑來看球，卻被看電視轉播的老闆發現，隔天就被開除。

這位女球迷是37歲的法魯奇（Nina Farooqi），在英格蘭東北的約克郡工作。因為朋友給她一張英格蘭四強賽的晚鳥票（Last-minute ticket），讓她決定編藉口不上班去看球。

按照她的說法，因為公司人手不足，她覺得老闆不太可能准許她請假看球，就決定打電話到公司請病假，隨後就從里兹搭7日中午的火車到倫敦，再前往溫布萊球場看球。原本她還以為球場有超過6萬群眾，自己裝病翹班跑來看比賽不會被認出來，但當英格蘭踢出追平分時，一台電視攝影機剛好把法魯奇與朋友開心慶賀的畫面放大，隨後傳送到世界各地。

然而，當法魯奇隔天早上趕6時的早班車北返時，老闆卻打電話給她，告訴她不用費心進辦公室了。法魯奇告訴每日電訊報，「他們說他們有看到我出現在球場，我老實交代我這麼做的原因。但我完全沒得到任何同情，他們說就這樣了，這是他們的決定與我的行為結果」。

不過，法魯奇也說，她上班的薪水都投注到足球生活，絕不可能放過親眼見證英格蘭睽違55年首度可能晉級冠軍戰的機會，「是有一點點遺憾，沒人想被開除。不過話又說回來，我也會討厭錯過（四強賽）的遺憾，重來一次我還是會做一樣的事」。

薪水 主播

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