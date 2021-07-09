歐洲議會籲官員抵制北京冬奧  中國批「把運動政治化」

（德國之聲中文網）歐洲議會7月8日以578票贊成、29票反對及73票棄權，通過一項不具約束力的決議案，敦促歐盟及成員國的官員，不要出席北京冬奧會。法新社指出，歐洲議會這次的表決是歐盟與中國關系惡化的跡象之一。此前，歐盟與中國已因人權爭議互相祭出制裁，阻擋了一項雙方談判許久才達成的一份協商。

這項決議得到歐洲所有主流政治黨團的支持，包括中間偏右的「歐洲人民黨」（EPP），以及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）所屬的中間派。議員們呼籲歐盟機構和成員國「婉拒政府代表和外交官出席北京2022年冬奧會」，除非中國政府表明香港丶新疆維吾爾自治區丶西藏丶內蒙古和中國其他地區的人權狀況能做到可被驗證的改善」。

譴責港府剝奪媒體自由

該決議也用「最強烈的言詞」來譴責《香港蘋果日報》被迫停刊丶成員被中國當局逮捕一事。議會表示，《香港蘋果日報》被迫關閉丶資產遭凍結丶記者遭逮捕，是中國當局「瓦解香港自由社會丶剝奪當地媒體自由和言論自由」的又一步。

決議指出，港版《國安法》打破歐洲與北京間的信任，削弱了北京在國際舞台上的可信度。因此，歐洲議會強調，歐盟必須采取緊急與堅決行動，呼籲制定新一輪對中國當局的制裁措施。

比利時籍歐洲議員傅特曼詩發言時說，中國大陸扼殺香港民主後，習近平已經表示，下一個就是台灣，呼籲歐洲議會為人權和自由挺身而出。

中國駐歐盟使團7月8日對此回應，歐洲議會有關決議顛倒黑白，公然違背國際關系基本准則和法治精神，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。並稱：「香港警方嚴格依法對涉嫌危害國家安全的個人和公司采取行動，是打擊犯罪丶維護法治與社會秩序的正義之舉，與言論和新聞自由沒有絲毫關系。」

中國強硬回應

另外，中國駐歐盟使團也稱，堅決反對將體育運動政治化。出於政治動機，試圖干擾丶阻礙丶破壞北京冬奧會的籌辦和舉行是非常不負責任的，損害的是各國運動員的利益和國際奧林匹克事業。

中國外交部發言人王文斌7月8日曾針對英國議員呼籲抵制北京冬奧會，也做出類似回應稱，堅決反對將體育政治化，反對借所謂人權問題干涉別國內政。並說：「這種做法受到包括許多國家政府丶奧委會和國際奧委會在內的國際社會各界的明確反對，絕不會得逞。」

（法新社丶美聯社等）

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