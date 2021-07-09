只有51公分高！孟加拉矮牛成明星 有望創金氏世界紀錄
孟加拉日前頒布全國封城防疫禁令，近日卻據報超過15000名遊客湧入首都達卡附近的一處農場，以爭睹動物界新明星：一頭名為「拉妮」（Rani）的矮牛。
BBC報導，拉妮是一頭23個月大的不丹牛（Bhutti Cow），站立僅51公分高，體重為28公斤。農場經理霍拉德（Hasan Howladar）2020年從孟加拉西北瑙岡縣（Naogaon District）的另一處農場購得拉妮，稱她走路有困難，還會害怕農場的其他牛隻，要跟其他牛群分開單獨飼養。
霍拉德表示，「她吃得不多，一天就吃兩餐的小量麥麩（bran）與稻草。她喜歡在外面閒逛，當我們用雙手抱住她時，她似乎很開心」。遊客貝格姆（Rina Begum）告訴BBC孟加拉語服務，「我這輩子從沒看過任何像這種生物」。
霍拉德已向金氏世界紀錄提出申請，要求認證拉妮是全世界最小的一頭牛，據指調查員今年就會前來訪查，以確定拉妮能否打破印度矮牛曼尼齊亞姆（Manikyam）創下的61.1公分高紀錄。
根據報導，距離伊斯蘭宰牲節（Eid al-Adha）只有幾周時間，外界曾擔心拉妮是否會被賣掉獻祭，但農場管理單位已表示，他們沒計畫跟她分開。
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