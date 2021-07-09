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奧運在東京場將採無觀眾閉門賽 因應12日起進入緊急狀態

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
日本東京奧運會宣布，東京場館將採取閉門賽，禁止民眾進入場。路透
日本東京奧運會宣布，東京場館將採取閉門賽，禁止民眾進入場。路透

日本東京奧運會擔當大臣丸川珠代宣布，東京場館將採取閉門賽，禁止民眾進入場，因為這個地區將再度進入疫情緊急狀態。日相菅義偉8日宣布，東京12日起到8月22日第四度進入緊急狀態。

東奧組織委員會8日晚間宣布，在維持類緊急狀態的埼玉縣、千葉縣及神奈川縣，將減少民眾入場觀賽。在福島和宮城等地區舉行的賽事，也會開放部分民眾入場。這推翻6月的決定，當時決定把觀眾人數限制在場館容納能力50%或者1萬人，採用人數較低者。

在43座奧運會和殘奧會比賽場館中，逾半數位於東京，包括即將在23日舉行奧運開幕式的國家體育場。東奧組織委員會3月宣布了禁止海外觀眾入場觀賽。

即使東奧賽事限制現場觀眾人數，和禁止海外觀眾入場，仍有200多國的相關人員齊聚東京。東奧組織委員會表示，預估約有5.3萬名官員和其他人士（不包括運動員）入境日本。

東京奧運 日本 疫情

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