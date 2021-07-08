高官頻表態 日本對台政策「戰略明朗化」？

「（台灣）如果發生重大問題，被稱作生存危機事態的關係一點也不奇怪。如果是這樣的話，日美必須一起對台灣實施其防衛」。日本副首相兼財務大臣麻生太郎，7月5日在東京都內演講時，明確表示如果台灣遭到中國侵犯，將會依據該國安全保障關聯法所制訂的「存立危機事態」，認定可以直接適用集體自衛權。

日本所謂的「生存危機事態」，根據其規定，即是與日本有緊密關係的他國假若遭受到攻撃，威脅到日本生存且明確危險的事態，就可以視情況採用「集體自衛權」。這也是2016年日本通過安保修正法案，解禁集體自衛權後，該名詞再度成為日本參與「國際防禦」的熱門討論話題。

麻生太郎隨後在6日的閣僚會議中重申其立場，並稱「（日本）對於每個事態都必須要想清楚」，但也表示「不便繼續說明何為生存危機事態」。該發言也惹來中國抗議，稱「極其錯誤危險」。日本防衛大臣岸信夫則在6日表示，麻生發言確實是政府考量。

而在此之前，岸信夫本人與副大臣中山泰秀，均曾陸續發言表示台灣海峽安全的重要，中山泰秀更用英文明言「日本及美國等民主國家，必須要有所『覺醒』，將台灣當作『民主國家』來保護​。」引發不小討論。

東京大學東洋文化研究所，台灣研究學者松田康博表示：「日本社會全體在有關台灣海峽和平穩定上的擔憂是變強中。從政治家對其發言變多也可以反映出來」。不過他也表示，日本政治家精通政策的並不多，說錯話及失言等也多。大臣們的問題發言大部分都會自己事後修正、日本官房長官後來也以「這是個人意見」作回應。

日本的安保法制，對於發生衝突等有多種定義，松田表示：「存立危機事態是指對日本與其緊密關係他國發生武力攻撃，讓日本生存遭受威脅的清楚地危機事態」。但他也稱現實上台灣海峽真的發生戰爭，日本會被要求在美軍的後方做地域支援，不會親自去協防台灣，這是目前一般的理解。

「日本發言大方向已經確定，從過往戰略模糊轉向到戰略清晰，中國怎麼表態也不在意了」。台灣師範大學政治所教授範世平直言，麻生太郎本身就是親台派，現在日本主流民意也比較抗中，讓官方也在某種程度上發言出現變化。

專制極權對民主同盟

根據先前美國皮尤研究中心的調查，超過80%的日本民眾對中國「缺乏好感」。兩位專家都一致認同，在拜登上任後，整個圍堵局勢變得相當明顯，日本政治家也在各國相繼表達對台海局勢擔憂後，逐漸加強發言力道。

範世平對德國之聲中文網分析，拜登上台後積極結盟歐洲與亞洲國家，已經出現成效。「包含菅義偉與文在寅訪美，還有G7與NATO發言，都提到台海。所以日本也配合美國大戰略」。

再來是日本10月將面臨眾議院大選，「執政黨也有施政壓力，日本社會對台灣是友善，對中國反感，展現對台灣強硬態度也是符合主流民意」。中國這一兩年的文攻武嚇，也確實引發日本的擔憂，範世平認為，這也是中山泰秀提到台日是唇齒相依的原因。

松田康博則說，過往川普比走單打獨鬥路線，但是拜登就跟其他國家合作，「這並不是反中包圍網。中國的行動是其主因，單就許多國家都已經同時高呼這點，中國就應要對其了解。不論哪國都希望跟中國修好關係，但是對於武力行使及用武力威脅來改變現狀是不能被允許的。因此大家才會表示其擔憂」。

松田表示關鍵還是在中國，如果和平地解決問題，其他國家也沒話說。中國應該對台灣增加吸引力而不是動不動就罵台灣，施壓台灣。

美日跟中國維持友誼，也慎防其突襲台灣，防衛民主同盟朋友變成將來美日兩國間的顯學，民主的台灣一但遭受到攻擊，美國預料將防禦台灣攻擊，日本預料也會扮演美方後勤支援。

對中防衛網持續建構？

在前首相安倍晉三的任期後半段，日本官方開始加緊列島鏈的防禦能力，包含增設自衛隊基地與實戰演練。未來各地基礎防禦設施完工下，，一但發生衝突時，能立即結合軍機運補美日兩國軍隊可以在各離島間順暢切換。英國《金融時報》日前也報導引述美日官員，都希望能跟台灣進一步分享軍事防禦消息。

松田康博認為，日台間沒有正式軍事協定，也不可能有。在沒有一定制度下日台間要分享情報是不可能的。「台美間的軍事合作會愈來愈緊密，讓情報分享機制更成熟」。他認為透過美國，日本與台灣可能可分別將其情報分享，但是真實情況我們都是不得而知，今後也是無法知道的。

但整體而言，松田表示如果台海真的發生衝突「日本基本上只會為美軍做後方地域支援，但如果中國攻擊駐日美軍基地，那就發展成對日本的武力攻撃事態，日本將會行使自衛權並予以反擊」。中國如果對台、美、日同時行使武力，美國的其他同盟國也不會座視不管。對所有的相關國家與地區來說，避免這樣的狀況才是明智的選擇。

中國通過海警法後，對於釣魚台海域附近幾乎天天進出，對日威脅持續。範世平也有類似看法：「如果中國要對台動武，駐日美軍勢必也須處理，中國會不會先下手為強？攻擊駐日美軍」，他認為兩岸一但衝突，駐日美軍勢必被捲進去，中國軍機繞台，某種程度也證明中國在試探這點。

範世平最後建議，日本未來可以增派現任自衛官來台灣，「就我所知目前日本還是卸任的少將自衛官來台，但連韓國現任駐台武官也是上校，日本還是相對保守，可以對此作出調整」。他表示卸任跟現任武官還是會有資訊落差，如果調派現任自衛官，未來對於跟台灣軍隊建立實質情報整合會大有幫助。

日本疫苗供台持續穩定

而在日台關係中，最近出了安保問題之外，疫苗也成為外界關注焦點。7月8日，日本再度運送113萬阿斯利康（AZ）疫苗抵台。台灣在5月中以後持續爆發新冠疫情，疫苗不足一度成為朝野攻防的焦點，甚至成為國安問題。而日本先是提供124萬劑AZ疫苗後，美國又提供莫德納250萬劑、美日兩國適時出手，被認為是穩定台灣局勢的關鍵。

松田康博則表示「疫苗當然有其人道上考量，日本在困難時也受過台灣的支援，互通有無是應該的 。而且日本國民也支持這麼做」。他也分析，疫苗影響政治在全世界都在發生，疫情讓經濟頹廢影響民生，間接也對民主國家產生考驗。

不過松田也認為，台灣的疫苗議題終究會結束「可能年底就會差不多解決了，台灣明年將有地方選舉，那時就會討論別的議題了。日本則不一樣，今年有大選」，眼前有民意緊迫考驗不同。

「台灣疫情跟全世界比還是算輕微的，但美國主要是看到台灣的『政治病毒』比肺炎病毒還可怕。5月中後的疫情讓反對黨批評與中國的自家疫苗宣傳等，確實讓台灣發生分裂」。範世平認為美日都有判讀到台灣局勢，加上前AIT副處長谷立言也到日本履職，美日台三方合作會更緊密。

範世平進一步表示，其實美日間送疫苗的效率之快，也證明中國的疫苗外交宣傳確實有一定影響，因此趕緊以庫存支援。「台灣現在也在研發疫苗，其實這也是『台美疫苗』，都是跟美國國家衛生研究院合作」，未來台灣將與日本兩邊互相代工生產，成為民主同盟在東亞防疫據點，事實援助東南亞與太平洋島國。

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