金正恩率眾到錦繡山參拜 一張照片曝「軍頭失勢」

北韓官媒8日報導，國家領導人金正恩當天凌晨零時率軍政高官前往錦繡山太陽宮參拜，紀念已故最高領導金日成去世27周年。有分析師觀察照片後，判斷勞動黨政治局改由文職人員主導，軍方已被「下推權勢等級」，顯示金正恩重新關注起糧食短缺與官僚失能等問題。

根據報導，北韓勞動黨中央委員會政治局6月29日召開擴大會議，國務委員長金正恩訓斥與處罰「防疫不力」高官，當時即傳出2020年受封人民軍元帥的李炳哲和朴正天受到牽連。

韓聯社報導，根據朝中社新發布的金正恩參拜太陽宮照片，5名勞動黨政治局常委中，金正恩跟最高人民會議常任委員會委員長崔龍海、勞動黨組織書記趙甬元與內閣總理金德訓一同站在最前排，可推測當初因防疫工作怠慢而被免職的政治局常委，應該就是主導彈道飛彈與核子計畫的勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲。

不過，從照片可見李炳哲換穿平民服裝，站位被調整到第三排，可推測他被免去政治局常委後降至政治局候補委員或部長級幹部。另一位傳出被波及的朴正天則繼續配戴次帥徽章，跟人民軍幹部一同站在第二排，顯見兩人都沒有被政治肅清，可能經過一段時間反省後，就能恢復原有地位。

美國智庫CNA的北韓領導階層專家高斯（Ken Gause）指出，李炳哲的位置遇缺不補，顯示內部焦點在經濟，而不是核子計畫。