印度內閣大改組 12名閣員走人   

印度總理莫迪的部長會議中有12名成員日前（7月7日）宣布辭職，其中有6名資深內閣成員。這是莫迪總理第二任期內的首次大改組。

被要求下台的人中包括衛生部長瓦爾丹（Harsh Vardhan）。此舉被視為政府承認對新冠危機的應對是災難性的。

信息技術部長普拉薩德（Ravi Shankar Prasad）也被要求走人。他因領導政府與Twitter和WhatsApp等高科技大亨的爭執而聞名。

在莫迪面臨一連串負面新聞（主要來自外國媒體）幾周後，負責媒體管理的信息與廣播部長賈瓦德卡爾(Prakash Javadekar)也被要求離職。 賈瓦德卡爾身兼環境部長。

教育部長和勞動與就業部長亦被撤換。

班子擴大

當天晚些時候，在莫迪主持下，43名新部長宣誓就職，至少有6名年輕內閣成員得以晉升。部長會議成員從52個擴至77個，距憲法規定的上限只差3人。

作為莫迪政府第二號人物的內政部長阿米特-沙阿（Amit Shah）被安排兼任新成立的合作部部長。即使在印度，這個新部門的確切目的也不明了。

周三的大換血莫迪內閣在明年初重要的邦選舉之前的第一次，正值該國試圖加快疫苗接種戰、同時為可能發生另一波疫情做準備之時。

自新冠大流行瘟疫爆發以來，印度官方紀錄的與新冠有關的死亡人數超過40萬，在全球範圍僅次於美國和巴西。

（法新社，美聯社）

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