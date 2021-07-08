援助委內瑞拉 糧食計劃署要送糧食

為幫助受惡性通膨、新冠疫情等危機影響的委內瑞拉人民，聯合國世界糧食計劃署（WFP）於今年4月份簽署援助協議，並於近日開始分發第一批糧食，援助當地學童及學校工作人員。世界糧食計劃署目標在年底前，為約18.5萬名學童提供食物，到2023年則增至150萬名。

已分發第一批糧食

根據《路透社》報導，世界糧食計劃署聲明指出，第一批糧食援助已經分發給委內瑞拉法爾孔州25個城市中的學校和幼兒園，共約277所，發放對象為6歲以下兒童及學校工作人員。

目前委內瑞拉學校正因受新冠疫情影響而關閉，世界糧食計劃署委內瑞拉代表里科表示，世界糧食計劃署正在幫助身心處於發展階段的弱勢學童，因為他們的大腦和身體都需要營養食品才能正常健康地成長。

人民受惡性通膨所苦

委內瑞拉是全球原油儲量最多的國家，但因近期原油價格下跌和不斷擴大的財政赤字，導致國內惡性通膨和經濟衰退。多年來外界一直呼籲委內瑞拉總統馬杜洛開放世界糧食計劃署援助，而雙方也在今年4月達成協議，對此外界分析，馬杜洛同意接受援助是在對美國讓步，希望美國解除對該國的石油制裁。

美國正致力與馬杜洛政府恢復協商，《MercoPress》報導，但美國總統拜登在7月5日委內瑞拉獨立紀念日時，仍重申美方支持委內瑞拉反對派領袖瓜伊多。不過，美國與歐盟曾於6月表示，若委內瑞拉能朝「可信賴的選舉」邁進，各國願意對某些制裁重新協商。

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