一口氣撤換12名部長 抗疫、經濟受挫 莫迪大動內閣

因防疫遭遇強烈不滿，印度總理莫迪7日宣布新內閣名單，一口氣撤換12名部長，並任命36個新的部長，也讓目前印度內閣部長人數從52人暴增至77人，是莫迪任內人數最多的內閣。外界推測，由於印度許多重要大邦將迎來選舉，莫迪在抗疫不力，又無法兼顧經濟下，希望藉此爭取選民支持。

12名官員遭撤換

根據《英國廣播公司》報導，印度總理莫迪7日宣布最新的內閣名單，此屆內閣將人數從原本的52人擴增至77人，增設了許多部會，但同時也換掉至少12名官員，包括衛生部長與資訊部長。其中最被關注的辭職者是衛生部長瓦德漢，他3月時曾說印度疫情已經差不多結束了，但後續疫情的爆發讓他飽受批評。

在莫迪治下，印度的疫情躍升全球第2，在疫情剛爆發時，印度原本透過嚴格的封城將疫情控制住，但因為對經濟造成嚴重傷害，迫使莫迪逐漸鬆綁管制，印度的疫情也一去不回頭，單日確診曾高達41萬；雖然近日疫情逐漸因為疫苗接種率上升獲得控制，但單日確診人數仍高達4.3萬人。

印度雖然開始接種疫苗，但進度仍非常緩慢，雖有22%人口至少接種1劑疫苗，但完整接種的僅有5%，按照目前每日400萬人接種疫苗的速度，外界普遍預測今年印度很難達成全民接種疫苗的目標，加上印度2022年將迎來許多重要大邦的選舉，莫迪希望透過內閣改組，爭取更多選民支持。

選舉為主要考量

根據《印度郵報》報導，內閣名單中至少有6人出身於人口2億的北方邦，而北方邦也是莫迪的重要票倉。專家分析，果阿邦、北阿坎德邦、旁遮普邦等地的選情也是莫迪此次內閣任免的考量。值得一提的是，莫迪此次內閣的女性人數從之前的4人提升至11人，也是這次內閣的亮點之一。

根據《約翰霍普金斯大學》統計，至6日印度的新冠肺炎共有30663665人確診、404211人死亡，364588112人至少接種過1劑疫苗。

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