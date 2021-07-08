快訊

衛福部：考量社區風險建議三級再延長 CECC下午宣布

一顆雞蛋能做10劑新冠疫苗！這實驗室的台灣人 要加速全球施打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一口氣撤換12名部長 抗疫、經濟受挫 莫迪大動內閣

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
印度總理莫迪為了選舉，近日大幅度更動內閣名單。（Photo by Kremlin.ru on Wikimedia under CC 4.0）
印度總理莫迪為了選舉，近日大幅度更動內閣名單。（Photo by Kremlin.ru on Wikimedia under CC 4.0）

因防疫遭遇強烈不滿，印度總理莫迪7日宣布新內閣名單，一口氣撤換12名部長，並任命36個新的部長，也讓目前印度內閣部長人數從52人暴增至77人，是莫迪任內人數最多的內閣。外界推測，由於印度許多重要大邦將迎來選舉，莫迪在抗疫不力，又無法兼顧經濟下，希望藉此爭取選民支持。

12名官員遭撤換

根據《英國廣播公司》報導，印度總理莫迪7日宣布最新的內閣名單，此屆內閣將人數從原本的52人擴增至77人，增設了許多部會，但同時也換掉至少12名官員，包括衛生部長與資訊部長。其中最被關注的辭職者是衛生部長瓦德漢，他3月時曾說印度疫情已經差不多結束了，但後續疫情的爆發讓他飽受批評。

在莫迪治下，印度的疫情躍升全球第2，在疫情剛爆發時，印度原本透過嚴格的封城將疫情控制住，但因為對經濟造成嚴重傷害，迫使莫迪逐漸鬆綁管制，印度的疫情也一去不回頭，單日確診曾高達41萬；雖然近日疫情逐漸因為疫苗接種率上升獲得控制，但單日確診人數仍高達4.3萬人。

印度雖然開始接種疫苗，但進度仍非常緩慢，雖有22%人口至少接種1劑疫苗，但完整接種的僅有5%，按照目前每日400萬人接種疫苗的速度，外界普遍預測今年印度很難達成全民接種疫苗的目標，加上印度2022年將迎來許多重要大邦的選舉，莫迪希望透過內閣改組，爭取更多選民支持。

選舉為主要考量

根據《印度郵報》報導，內閣名單中至少有6人出身於人口2億的北方邦，而北方邦也是莫迪的重要票倉。專家分析，果阿邦、北阿坎德邦、旁遮普邦等地的選情也是莫迪此次內閣任免的考量。值得一提的是，莫迪此次內閣的女性人數從之前的4人提升至11人，也是這次內閣的亮點之一。

根據《約翰霍普金斯大學》統計，至6日印度的新冠肺炎共有30663665人確診、404211人死亡，364588112人至少接種過1劑疫苗。

【更多精采內容，詳見

印度 內閣 莫迪

延伸閱讀

紐時賞析／印度遭第二波新冠疫情襲擊 疫情考驗莫迪主掌話語權本領

Delta變異病毒來勢洶洶 印度總理莫迪籲快打疫苗

拉下了神壇打回了人間！記取莫迪教訓 為台灣加油

政治凌駕專業 第二波疫情讓印度成煉獄

相關新聞

杜拜港口貨櫃輪大爆炸 火光沖天25公里外都感震撼

杜拜當局表示，杜拜港口一艘貨櫃輪爆炸所引發的火勢已經受到控制，目前沒有回報任何傷亡。

梅雨挾劇烈雨勢！日本廣島水患成災 水淹鐵道

受到梅雨前線影響，日本廣島從天未亮持續降下大雨，廣島市中心、住宅區道路被洪水淹沒，各地河川氾濫，三原市天井川堤防潰堤。

讓金正恩抓狂的3件事 怒懲防疫高官只是開始

北韓勞動黨中央委員會政治局6月29日在本部大樓召開擴大會議，國務委員長金正恩訓斥並處罰「防疫不力」高官。雖然金正恩沒說這是否代表北韓爆發疫情，但專家猜測可能就是如此。事後南韓朝鮮日報引述消息人士的說法，稱懲處事件可能和北韓軍人參與中國大陸邊境參與走私狀況增加有關，或涉及軍糧運送分配過程發生問題，及部分防疫物資遭侵吞。

一口氣撤換12名部長 抗疫、經濟受挫 莫迪大動內閣

因防疫遭遇強烈不滿，印度總理莫迪7日宣布新內閣名單，一口氣撤換12名部長，並任命36個新的部長，也讓目前印度內閣部長人數從52人暴增至77人，是莫迪任內人數最多的內閣。外界推測，由於印度許多重要大邦將迎來選舉，莫迪在抗疫不力，又無法兼顧經濟下，希望藉此爭取選民支持。

日本廣島縣大雨 6小時累積雨量超過半個月

日本廣島縣受梅雨鋒面影響，今天竹原市6小時累積雨量達171.5毫米，超過7月全月平均雨量的一半；氣象廳說，可能演變為線狀...

路透：兩枚火箭襲巴格達綠區 疑鎖定美大使館

伊拉克安全消息人士告訴路透社，兩枚火箭今晨朝向首都巴格達綠區（Green Zone）內的美國大使館襲擊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。