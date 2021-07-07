德中防長視訊通話 談及印太局勢、人權議題

聯邦德國國防部通報，德國防長卡倫鮑爾周二（7月6日）與中國國務委員兼國防部長魏鳳和舉行了視訊會談。通報稱，卡倫鮑爾在會談中重申了德國對中國在南中國海的領土主張的法律立場。這一立場是，德方認為，2016年7月有關《聯合國海洋法公約》（Unclos）仲裁裁決具約束力。根據該裁決，中國的相關海洋主張在法律上基本無效。

根據德國國防部的通報，此次視頻會談還涉及了德國政府有關印太地區的指導方針，以及派遣「巴伐利亞號」護衛艦的計劃。通報稱，卡倫鮑爾防長強調了這一指導方針的融合性，但同時也表達了她對遵守基於規則的國際秩序的期望，以及中國的責任。通報指出，卡倫鮑爾在會談中「還提及了人權問題和中國境內維吾爾人的處境」。

中國國防部網站周二則報導，魏鳳和在視訊通話中表示，希望德方繼續與中方一道，堅持多邊主義，攜手抵制疫情政治化，反對搞零和博弈，共同維護國際公平正義。

魏鳳和認為，雙方應加強戰略溝通、保持機制性交往、妥善管控分歧，推動兩軍關係行穩致遠。中德都應重視彼此利益和關切，共同維護地區和世界和平穩定。

（德新社、中國國防部網）

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