【專家之眼】撤兵阿富汗 是美國的調虎離山之計？

今年 9月11日，是911事件20週年紀念日，也是美國軍隊完全撤出阿富汗的最後期限，但大部分美軍卻已在7月4日撤離，而隨著美軍撤離的軍事真空，再加上反對派塔利班勢力的逐步擴張，讓喀布爾的局勢日益緊張。

從過去以來，阿富汗一直美中角力的戰略要地，美軍撤離後，中國大陸的角色會隨之提高嗎？

中國大陸希望通過一帶一路戰略，連接亞非歐三洲，並以4兆美元的成本提升全球影響力，而阿富汗是連接中東、中亞和歐洲的貿易樞紐，可以為中國大陸提供有利的戰略基地。

在阿富汗和巴基斯坦西北部城市白夏瓦之間修建一條主要道路，是中阿談判的具體項目之一，藉此阿富汗將正式加入中巴經濟走廊，此價值620億美元的旗艦項目，包括建設通往阿富汗的公路、鐵路和能源管道，但卻阿方一直受到美國與印度的阻撓。

美國撤軍很可能導致塔利班掌權，自去年2月川普政府與塔利班簽署和平協議以來，中國大陸官員也一直與該激進組織頻繁接觸，但塔利班不是唯一需要克服的挑戰，阿富汗還有許多暴力來源，親反政府的均有，因此，即使其項目得到塔利班的支持，中國大陸仍將面臨極不安全的環境。

更進一步，目前兩個指標性的訊息是，其一中國政府要求其國民離開阿富汗，這就表示當地即將爆發內戰；以及1,037名阿富汗政府軍已逃亡至塔吉克，這也顯示喀布爾政府已日益失控。

這可能會導致在阿富汗產生一個新的伊斯蘭國，就像歐巴馬總統在2011年決定從伊拉克撤軍一樣，而拜登總統撤出阿富汗的主要目的，就是將人力與財力抽調出來針對中國，但其效果如何，還須觀察。

至少，美國在當地留下一個不定時炸彈，以轉移北京對於其他事務的注意力。阿富汗內戰有可能蔓延到鄰國巴基斯坦，傷及中國大陸一帶一路的建設，因塔利班強烈反對中國大陸運營瓜達爾港等項目。

同時，伊斯蘭武裝份子亦可能危及新疆，激發東突伊斯蘭運動，還好新疆有職業訓練營的設置，否則亂象不堪設想，作為對阿富汗戰略的一部分，中國大陸也已啟動了一些戰略項目，包括在與阿富汗接壤的帕米爾高原，建設一座塔什庫爾干機場。

再從另一角度觀之，美國撤離阿富汗，可能為北京提供一個戰略機遇，比如中方向塔利班提供價值數十億美元的基礎設施，以換取阿富汗的和平，但這仍是北京嚴峻的挑戰，而除了外部的干擾之外，與阿富汗這些極端基本教義派的交往，也是極為不易的。

換句話說，美軍撤離阿富汗，表面上雖然是中國大陸得利，但也可能是美國的調虎離山之計。