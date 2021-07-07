推特不准批評中國？ 紐學者被關帳

紐西蘭學者疑似因發布嘲諷中共建黨百年的貼文，導致 Twitter 帳號遭暫時性關閉。當事人坎特伯雷大學教授安妮－瑪麗·布雷迪指出，事情可能是起因於她嘲諷中國共產黨百年黨慶的推文，她也對社交軟體透過設定關鍵詞或關帳號等手段，強制中國共產黨批評者「閉嘴」，感到痛心。

批判者遭社交媒體噤聲

美聯社指出，布雷迪是研究中國對於全球政治環境影響以及其可能企圖的專家，過去常直言批評中國共產黨，在上週四中共百年黨慶時，她曾發布推文取笑中國共產黨百年黨慶缺乏國際認可，僅有俄羅斯總統普丁等少數國家領導人對其進行祝賀。

而後布雷迪在同週末遭到暫時關閉，並於週一恢復使用，然而 Twitter 並未解釋相關原因，布雷迪透過推文無奈表示，打開電腦看到 Twitter 通知顯示「Welcome back（歡迎回來）」的訊息時，「感覺好像我是主動離開、不想使用 Twitter 似的。」

帳號恢復使用後，布雷迪再度發布推文嘲諷表示，「看起來任何人都開不得親愛的領導者的玩笑」、「 Twitter 似乎忘了他們不是為習近平工作」，並指出，大型社交軟體如 LinkedIn、Zoom、Facebook 都已經習慣讓中國共產黨的批評者「閉嘴」。

Twitter防火牆機制遭利用

對於本次事件，英國《泰晤士報》的專欄作家愛德華·盧卡斯也透過發佈評論進行聲援。他認為，布雷迪只收到一條自動警告，稱她可能「違反了社交媒體平台的規則」就被關閉帳號，推測很可能是因為「共產黨網軍在網上發起的投訴」，導致遭到調查的帳號觸發 Twitter 的自動關帳程序。

他認為，Twitter 和類似平台擁有這樣類似於於火警警報的自動化關閉貼文功能是非常正確的，可以避免虐待兒童的圖像或者暴力威脅相關資訊持續在網路流傳，此舉報機制勢必短暫而溫和地給無辜者帶來不便，但絕對不是「讓惡棍肆意妄為」的遊戲規則。

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