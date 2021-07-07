伊朗濃縮鈾增至20% 美歐批無誠意談約

伊朗核協議可能談不下去？國際原子能總署IAEA在6日發布調查報告，指出伊朗打算把濃縮鈾濃度提升到20%，引發美國與歐洲德、法等大國不滿，痛批談判還在進行中就打算提煉更多濃縮鈾，是沒有誠意的行為。美國在2021年與伊朗重新談判2015年簽訂的核協議，但目前仍毫無進展。

不滿伊朗違約

根據《半島電視台》報導，IAEA在6日公佈針對伊朗核能發展的最新監控報告指出，伊朗近日打算將濃縮鈾的濃度從不到10%提升至20%，也讓美國國務院發言人普萊斯不滿表示，他們很擔心伊朗不打算重回核協議，德國、法國、英國也表達嚴重關切，希望伊朗不要讓他們在維也納談判的努力功敗垂成。

3國發表聯合聲明指出，目前看來伊朗要在沒有明確將核能發電應用在民生用途的狀況下，強行提高濃縮鈾的濃度，恐加速伊朗發展核武。伊朗應該停止一切違反過去核協議的行為，否則連接下來在維也納，針對新的核協議談判也恐告吹，如果伊朗能及時回頭，他們才願意繼續展開談判。

協議簽定充滿變數

《路透社》提到，伊朗與美國、德國、法國、俄國與中國等大國於2015年簽訂《全面核協議》（JCPOA），但美國在2018年單方面宣布退出，並對伊朗施加進出口的經濟制裁，伊朗也在2020年宣布不執行合約。但在拜登上台後，過去的簽約方在維也納重新展開談判。

不過，伊朗在6月選出了新的強硬派總統賴西，而核協議重新談判是溫和派的前總統魯哈尼任期決定的，雖然賴西向外界保證伊朗會繼續核協議談判，但他在就任時曾強調會在中東積極發揮伊朗的外交影響力，並發展強力的長程彈道飛彈，也讓外界擔心各方在維也納的談判恐生變。

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