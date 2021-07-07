美軍無預警撤離基地 惹怒阿富汗

美軍無預警撤出巴格拉姆基地，導致基地遭到塔利班洗劫，已引起阿富汗軍方的憤怒。阿富汗軍方指控，美方未與阿富汗商量撤離時程，也沒有預先通報。美軍方則回應，一切保密都是為了撤離行動的安全性考量。但隨著美軍與北約撤離，塔利班勢力有擴張的趨勢。

無預警、無交接

美國總統拜登於 4 月中旬宣布美國將撤出所有駐阿富汗部隊，近日許多駐阿富汗的美軍基地正處在移交過程中，且原定於 9 月 11 日的撤離死線也在美國國慶前幾日，由美國國防部宣布提前至 8 月下旬，而美國總統拜登對此並未多加評論。

隨著美國和北約部隊逐步撤離阿富汗地區，塔利班勢力快速擴張，佔領阿富汗北部多個地區，且近兩天出現了數百名阿富汗士兵越過邊界逃兵的狀況。美聯社預測，部分美國士兵很可能留在當地，直到土耳其部隊交接完成，保護喀布爾哈米德卡爾扎伊國際機場的協議。

然而，美聯社引述阿富汗軍方消息指出，美軍在夜間撤離阿富汗規模最大的巴格拉姆空軍基地，且並未向基地新任指揮官科西斯塔尼通報，直至隔天凌晨 3 點才被發現，並於早上 7 點鐘證實，此時美軍已撤離巴格拉姆基地數小時。

撤軍行動惹質疑

該基地在美軍撤離、阿富汗軍接手的空窗期遭到塔利班洗劫，科西斯塔尼因此指控，阿富汗根本不知道美軍的詳細撤離計畫與時間表；其他阿富汗官兵則指出，「美軍的秘密撤離浪費了 20 年的善意」、「美軍撤離後的 20 分鐘內，基地電力就遭到關閉，陷入一片黑暗。」

另一位阿富汗高級官員指控表示，很多民眾都在傳說「美國人沒有問阿富汗的意見，他們也沒有與阿富汗人研議撤離相關問題。」且衛報報導提到，有很多人開始認為，撤軍行動只是完全照著美國定好的時間表走，根本沒人在意當地安全局勢如何。

對此美國五角大廈發言人約翰・柯比在週二表示，之所以沒有揭露詳細時間是為了「撤離計畫的安全性考量」，美方因而認為最好將這些信息盡可能保密。他也強調，「這番言論與我們信任阿富汗夥伴與否無關。」

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