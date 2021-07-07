美印太協調官談中美共存 拜習會在即？

白宮印太地區協調員坎貝爾 (Kurt Campbell)周二(7月6日)在出席亞洲協會智庫舉辦的活動中表示，中國和美國有可能和平共處，但要達成這個目標的挑戰是巨大的，因為北京已變得越來越強硬。

坎貝爾指出，美國面臨的挑戰是制定一項戰略，為中國提供機會，但如果中國采取「與維護和平與穩定背道而馳」的措施，華府也要做出回應。

他說：「可能會有不確定的時期，甚至可能會有偶爾出現的緊張局勢。我認為美國和中國有可能共存並和平共處嗎？是的，我認為這是有可能的。但我也覺得，對於這一代人和下一代人來說，這個挑戰是非常困難的。」

坎貝爾還指出，北京近來在國際上越來越有自信，同時也開始對付許多國家，這種戰略與其在1990年代的運作方式形成對比。當被問到拜登預計何時和中國國家主席習近平進行第一次面對面的會晤，以及兩人是否會在10月的G20峰會上碰面時，他回答說：「我的期望是，我們將在不久之後進行某種形式的接觸。」

美國在亞洲地位下滑

坎貝爾也提到，隨著中國在亞洲持續自信地拓展其影響力，美國在亞洲的地位已開始「下滑」。他說：「我認為我們意識到美國有很多工作要做。我們在亞洲的地位歷來很強，但這一地位已經下滑，我們正處於危險之中，我們需要全面進行大量投資。」

坎貝爾認為，美國在亞洲的政策很大程度上是要防止中國國家主席習近平和中國官員認為美國在亞洲的影響力正在「急速」衰弱。他說，美國與中國競爭的一些本錢將來自於在國內實施其經濟政策和從新冠疫情中成功復蘇。

他補充說，美國將在未來幾個月向亞洲地區提供更多新冠疫苗，並繼續進行高級別的外交接觸。坎貝爾還提到，有鑑於特朗普政府決定退出跨太平洋伙伴關系貿易協定的談判，亞洲國家也期待美國在該地區發揮更大的經濟領導作用。

他說：「美國要想在亞洲發揮真正的效用，我們需要有一個明確的經濟計劃，並展開一系列的接觸，在接下來的一段時間裡，你會看到其中一些內容。」

坎貝爾指出，政府正在研究「在數字方面可能出現的情況」，但沒有詳細說明。他認為把與中國競爭的關系說成是類似冷戰的情況，會掩蓋掉很多事實，並重申北京會持續其強硬外交政策。

批評中國對澳政策

他也透露，美國總統拜登將在今年晚些時候與澳大利亞丶印度和日本的領導人舉行峰會。 美國為首的「四方安全對話」(QUAD)被華府視為對抗中國的一種手段。他還批評了中國對美國盟友澳大利亞的做法。

坎貝爾說：「我不確定中國現在對澳大利亞的戰略思維會回到另一種外交模式。我認為他們的態度很嚴厲且強硬。」

當談到台灣時，坎貝爾則是保持了謹慎的態度。他說，美國支持與台灣保持強有力的非官方關系，但不支持其獨立。坎貝爾提到：「我們充分理解這個議題涉及的敏感性。我們確實相信，台灣有權利生活在和平之中。我們希望看到台灣在疫苗和新冠疫情等領域發揮國際作用，他們不應該在國際社會中被回避。」

(路透社、彭博社)

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