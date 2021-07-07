近距離頭部開5槍！荷蘭犯罪記者當街遭槍擊生命垂危

一位著名的荷蘭犯罪記者在首都阿姆斯特丹（Amsterdam）當街被人近距離朝頭部連開5槍，雖然未當場喪命，仍受重傷，目前警方已抓到3名嫌犯。

根據警方說法，記者德弗里斯（Peter R de Vries)在阿姆斯特丹市中心遭遇槍擊後生命垂危、隨後被趕緊送醫治療。荷蘭國家廣播公司（NOS）表示，德弗里斯在當地時間6日晚上7點30分左右參加完電視訪談節目後剛離開，幾分鐘後就當街遭到襲擊。

NOS援引目擊者的話說「凶手『無情地』近距離朝德弗里斯的頭部開了5槍。曝光的影片顯示德弗里斯躺在地上、頭部有明顯的傷口。過去，德弗里斯因作為調查記者和參與法庭刑事案件而受到人身威脅後，得到警方的保護。

阿姆斯特丹市長海爾斯馬（Femke Halsema）表示德弗里斯正在「為自己的生命而戰」，並譴責這起槍擊事件是「殘忍且無情的攻擊」。目前共有3人被捕，其中2名嫌疑人在當地高速公路上被捕，第3名嫌犯則在阿姆斯特丹被捕。據悉，槍手就在這3人其中。