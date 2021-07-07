快訊

日本「暗黑霞關」？東大菁英官僚的加班地獄

長賜輪今天離開蘇伊士運河 卡船事件盛大歡送下落幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長賜輪今天離開蘇伊士運河 卡船事件盛大歡送下落幕

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
長榮海運的巨型貨櫃輪長賜輪（Ever Given）7日將正式離開蘇伊士運河。 路透
長榮海運的巨型貨櫃輪長賜輪（Ever Given）7日將正式離開蘇伊士運河。 路透

長榮海運（2603）長賜輪（Ever Given）卡蘇伊士運河事件，今（7）日將正式落幕。運河管理當局會有一個告別典禮，各國政要、外交人員和企業高層受邀參加，歡送長賜輪離開蘇伊士運河。

彭博資訊說，蘇伊士運河上次舉辦這麼熱鬧活動是在2015年，那時慶祝80億美元的擴建計畫在一年內完成。

400公尺長、滿載價值估約10億美元貨物的長賜輪，去年3月失控擱淺在蘇伊士運河，卡住運河雙向交通近一周。今天的儀式象徵運河管理當局與長賜輪船東日本正榮汽船對賠償問題達成協議，

賠償金額究竟是多少，雙方都沒有說明或提供細節。蘇伊士運河管理局長拉比日前在一項電視訪談中透露，大約接近5.5億美元。他不願再具體詳述，強調金額問題簽有保密協定。在求償的法律行動中，埃及方面原本開出9億美元價碼，日本正榮汽船一開始只願支付約1.5億美元。

拉比上月23日在另一個電視訪談中說，「對於救援長賜輪的成本以及卡船對運河航行造成的損害，我們保留一切權利。」但他也表明，「我們也保持了與我們的大客戶的緊密關係，以及與日本的經濟、政治關係。」

蘇伊士運河估計每日通過的貨物價值高達100億美元，運河管理局當時只花6天時間就幫助長賜輪脫困，紓解卡關壓力，贏得一些好評。

蘇伊士運河 日本 埃及

延伸閱讀

長賜輪與蘇伊士運河當局和解 確切賠償金額成謎

長賜輪3個多月的奇幻旅程即將結束 預計後天可離開大苦湖

經濟日報社論／海運供需失衡 及早應變

卡了3個月！長賜輪船東與蘇伊士運管局達成初步賠償協議

相關新聞

美軍漏夜撤離阿富汗 留5千戰俘

美軍二日撤離在阿富汗駐守近廿年的巴格蘭空軍基地，形同正式結束在該國的軍事任務。接管的阿富汗政府軍將領五日表示，美軍是趁半...

長賜輪今天離開蘇伊士運河 卡船事件盛大歡送下落幕

長榮海運（2603）長賜輪（Ever Given）卡蘇伊士運河事件，今（7）日將正式落幕。運河管理當局會有一個告別典禮，...

拜登對外制裁…改打群架

美國官員透露，總統拜登領導的政府將改變對外制裁做法，減少使用「制裁武器」，以製造全面壓力為目的，避免造成連帶的經濟傷害，...

麻生提聯美保台 日發言人避談

日本副首相麻生太郎五日提出一旦中國武力犯台，日本必須跟美國攜手防衛台灣。不過，日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信六日談...

阿富汗鄰國 默認神學士政權

近日累計上千名阿富汗官兵直接向神學士組織投降，逃往鄰國塔吉克，加上神學士與塔吉克政府的默契，神學士控制通往塔吉克的主要貿...

印度總理莫迪罕見致電 祝賀達賴喇嘛86歲生日

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天讓全世界知道，他已致電西藏精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lama），祝賀他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。