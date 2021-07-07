管理4.3兆美元資產業者 承諾達成淨零碳排目標

投資產業對氣候變遷的態度正觸及「轉捩點」，管理全球近半數資產、總值約43兆美元的投資業者，都已承諾將致力達成氣候變遷目標，有望透過巨大的影響力，成為氣候行動的一大助力。

英國金融時報（FT）報導，鋒裕匯理投信（Amundi）、富蘭克林坦伯頓基金、三井住友信託資産管理及滙豐資產管理等大型投資人，剛簽署去年12月提出的淨零碳排資產管理機構倡議，成為最新成員。

這些重量級業者的加入，意味著管理資產總額達43兆美元、相當於全球近一半資產的資產管理業者，都已承諾要實現淨零碳排目標。韋萊韜悅（Willis Towers Watson）的數據顯示，這個產業共管理價值100兆美元的資產。

氣候變遷機構投資人團體（IIGCC）執行長菲佛表示，這象徵投資產業已觸及重大轉捩點，成為全球因應氣候變遷的一大助力。IIGCC是集結資產管理機構的投資人網絡之一。

隨著投資人被迫尋找更乾淨的投資標的，以達成氣候目標，資產經理機構對淨零碳排放目標的關注將產生重大影響。鋒裕匯理投信執行長波特森（Valérie Baudson）說：「我們確信在這場淨零碳排競賽中，金融業是關鍵催化劑。」

共128家投資業者加入淨零資產管理機構倡議，遠高於去年12月的30家，資產管理額也遠多於當時的9兆美元。這些成員已承諾，在所有投資組合設定2030年的短期減碳目標，並將與決定在2050年前達成投資淨零碳排的客戶，攜手合作。