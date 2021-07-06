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抗疫不力、遭控貪汙 巴西總統連任難

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
隨著巴西總統波索納洛受到的貪汙指控愈來愈多，也象徵他的政治生涯恐將加速落幕。（Photo by Agência Brasil on Wikimedia under CC 2.0）
隨著巴西總統波索納洛受到的貪汙指控愈來愈多，也象徵他的政治生涯恐將加速落幕。（Photo by Agência Brasil on Wikimedia under CC 2.0）

防疫之餘還貪汙，巴西民眾凍受不了！巴西總統波索納洛6日遭爆雇用盟友當官，將薪水汙到自己口袋的新聞，讓他面臨更大下台的壓力。波索納洛除了貪汙以外，消極抗疫、不願封鎖的態度也讓巴西的疫情嚴重程度僅次於印度、美國，導致他恐無法在2022年大選連任，甚至在選舉前就被彈劾下台。

貪污醜聞連環爆

根據《半島電視台》報導，巴西最大的入口網站UOL在5日流傳出波索納洛前嫂嫂的錄音，紀錄著波索納洛的貪污計劃。他們將親信安插在重要的官職，領了薪水以後將部分抽回扣，轉移到自己的口袋。這是波索納洛本人首次在此大型貪污計劃中，直接被指名涉案，他的長子已經在里約熱內盧遭到起訴。

波索納洛在2018年當選時，曾矢言改革巴西官場過去貪汙頻傳的現象，但隨著2020年疫情來襲，造成巴西至少52.4萬人死亡，民眾對於波索納洛的不滿也逐漸上升，許多醜聞也遭到媒體調查或檢方起訴，甚至還有他採購疫苗收回扣的消息傳出，也讓巴西參議院近日將立案調查波索納洛的抗疫政策。

面臨彈劾敗選壓力

他雖然否認一切指控，但外流的錄音當中，還有官員指控如果不繳交回扣就會被炒魷魚的音檔，也讓外界不滿的聲浪更大。《路透社》分析，波索納洛在疫情期間消極防疫，並以顧及經濟發展為由不願大規模封城，讓巴西民眾受不了，紛紛上街抗議要求波索納洛下台。

波索納洛除了面臨議會可能的彈劾危機外，抗疫不力加上醜聞纏身也讓他的民調跌至3成以下，恐將於2022年的大選中，輸給左派意圖東山再起的前總統魯拉。雖然魯拉尚未宣布參選，但外界都很看好他代表反對派出馬，擊潰波索納洛。

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