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民間推動改革！全球最大規模「一周工作4天」試驗結果大成功

聯合新聞網 / 綜合報導
世界上最大規模「一周工作4天和減少工時」在冰島的試驗成果為「大成功」。圖／取自：美聯社
世界上最大規模「一周工作4天和減少工時」在冰島的試驗成果為「大成功」。圖／取自：美聯社

冰島英國智庫日前公布世界上最大規模「一周工作4天和減少工時」在冰島的試驗成果為「大成功」。英國研究人員建議英國也應該試行這項政策。

英國媒體《獨立報》（The Independent）報導，這項2015年到2019年進行的試驗涉及冰島2,500多名員工，將每週工時減少到35至36小時，但總體工資沒有減少。冰島和英國智庫分析該計劃不但提高了員工的生產力和福利，還造成永久的改變。

研究人員估計試驗結束後，冰島2019-2021年制定的工作合約中有86%員工因此減少工時或享有彈性工時。

報導指出，冰島政府及雷克雅維克市議會在工會及民間社會團體的施壓下才發起這項試驗。受試人員涵蓋朝九晚五和輪班模式的員工，工作場所包括辦公室、幼兒園、醫院和社會服務單位。

分析發現受試員工的福祉在系列指標上都有顯著改善。幾乎整體員工壓力和倦怠感，以及健康、工作與生活的平衡都獲得顯著改善。而大多數工作場所的生產力和服務仍保持不變甚至有所改善。

冰島智庫研究員哈拉爾松（Gudmundur D. Haraldsson）稱試驗結果顯示「在現代不僅能試著減少工作量，還能漸進式改變。」

英國智庫研究主任史特朗（Will Stronge）表示：「世界上最大規模的公部門縮短工時試驗獲得壓倒性的成功，公部門成為縮短工時先驅的時機已經成熟，其他國家政府能從中吸取經驗。」

一周工作4天的政策在英國已獲得來自工黨、蘇格蘭民族黨、威爾斯黨、社會民主工黨和綠黨等政黨45名議員的支持，並簽署了早期動議，呼籲政府成立委員會審查提案。

英國民調機構Sursuration去年7月民調發現63%英國民眾支持一週工作4天且維持工資的政策，只有12%英國民眾反對。

英國 冰島 工時 民調

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