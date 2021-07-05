智利起草新憲法 原民女教授獲選召集

智利將走出過去右派獨裁的陰霾？智利憲法委員會4日宣布，將由當地馬普切原住民女教授琳康召集起草憲法的程序。她在國會155席的投票中獲得98席贊成票。這對於智利來說是非常重要的里程碑，因智利的憲法多數條文是在獨裁者皮諾契特時期定下，許多條文都已過時，且加劇社會不平等。

制憲納少數族群

根據《半島電視台》報導，智利憲法歷經過多次修正後，即將迎來新的憲法，並將過去舊的《大憲章》取代，智利國會以98票通過了新憲委員會提名的原住民教授琳康，她將帶領委員會制定智利的新憲法。知道獲選時，她也很高興表示，感謝議會願意給當地原住民參與國家轉型的機會。

未來此委員會最多將有1年的時間起草新憲法，其中將會對社會制度、總統任期等條文進行重新規範。近年來智利制憲的聲浪愈來愈大，加上去年5月的國會選舉中，許多支持制憲的國會議員當選，也讓這次的制憲委員會得以順利成立。

盼脫離獨裁陰影

當地專家表示，未來制憲委員會最大的挑戰是如何建立與保守派建立互信與合作；獨立國會議員皮托也指出，制定新憲法與過去修憲完全不同，這對於國家來說是挑戰，但其中充滿著希望。

智利從1833年就有憲法產生，不過目前的憲法版本是1980年，推翻左派阿言葉政府的右派軍政府獨裁者皮諾契特所制定的。他將總統任期拉長並擴大權力，且政府官員和國營企業工作人員不得罷工，限縮人民許多基本權利。不過後來他在1989年因為公投被迫交權。

智利憲法歷經3次修正，但民眾對相關條文仍非常不滿，2019年甚至爆發過嚴重抗議。最後在2020年10月，智利舉辦重新制憲的公民投票，將近八成的選民贊成重新制憲以取代舊憲法。

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